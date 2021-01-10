新冠肺炎｜IVE師生團隊研發U型隔氣管自動補水器　助社區抗疫

新冠肺炎疫情持續，本港不少大廈爆發疫情，令人擔憂。定時注水至U型隔氣彎管是阻止病毒入侵家居的其中一道防線，香港專業教育學院的師生團隊就研發一款自動補水器，其後並獲市區重建局協助，務求令裝置更臻完善，協助巿民抗疫。

注水入U型隔氣彎管，可確保外來的空氣、病毒不進入室內，是家居抗疫的一道重要防線，但未必人人記得定時注水。香港專業教育學院師生研發一款U型隔氣管補水器，利用超聲波感應隔氣管水位，若當中水位不夠高，補水器便會自動注水補充。這款補水器也在市區重建局有份舉辦的比賽贏得金獎。

工程系學生楊凱棋（左）和何嘉文稱，很高興能參與補水器研發，過程中學到不少知識。（政府新聞網 ）

除了在單位實地測試，團隊亦獲得了渠道、排水設計的專業意見，將補水器升級成功能更全面的第二代補水器，除了可以供地台渠閘使用的、亦有適合企身渠閘的，當中更有物聯網元素。香港專業教育學院（沙田）工程系學生何嘉文表示，可以透過裝置收集數據，然後傳送至傳送至雲端平台和手機應用程式，用家便可以得知隔氣管內的水位夠不夠，是否需要重新注水，「可以自動、手動補水，也可以自行設定補水時間。」



利用LED燈顯示補水器狀態

若網絡收信不好，補水器是否就無用呢？香港專業教育學院（沙田）工程系學生楊凱棋表示，網絡不好會令許多功能無法使用，因此團隊為裝置加設了LED燈顯示補水器狀態。

工程系學生楊凱棋（左）和何嘉文稱，很高興能參與補水器研發，過程中學到不少知識。（政府新聞網）

有份參與設計的香港專業教育學院（青衣）職場學習及評核項目發展組（工程學課程）項目主任洪健豪表示，接下來希望將補水器推廣至公眾地方、會所或者商業大廈。

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