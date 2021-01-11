工會揭美容集團走法律罅繼續營業　要求員工扮護士應付巡查

本港第四波新冠肺炎疫情持續，美容業、推拿業被列為暫停營業的處所之一。工聯會屬會香港美容健體專業人員總會、香港推拿理療專業人員總會今日（11日）指，業界停業已過百日，促請政府正視慘況。 工會更稱，收到會員通知，有大型連鎖集團以醫學美容的形式繼續營業，並聘請醫生作為顧問，更要求員工裝扮成護士，背熟回應問題的指引，以應付顧客及警察巡查。

工會要求政府，為業界制訂具有行業性質的防疫指引，以盡快復工。（歐陽德浩攝）

工會指員工無任何支援：班老闆好識走法律罅

疫情爆發以來，美容業界多次被勒令停業，香港美容健體專業人員總會許慧鳳表示，政府所推出的抗疫支援，如保就業計劃等只提供資金予僱主，僱員卻無任何支援，更被逼放無薪假；甚至有公司要求員工在復業後需扣假如，成為疫情下的犧牲品：「啲老闆好叻㗎，好識走法律罅，員工就動彈不得！」

許慧鳳透露，工會收到會員通知，有大型連鎖集團以醫學美容的形式繼續營業。（歐陽德浩攝）

許透露，工會收到會員通知，有大型連鎖集團以醫學美容的形式繼續營業，員工為保飯碗無奈成為另類「黑工」，並需足指定出席率及工作量才獲底薪。她指，該集團為「走法律罅」，聘請醫生作為顧問，員工被要求裝成護士，更需熟背回應問題的指引，以應付顧客及警察巡查：「佢哋每日都提心吊膽，究竟出事坐監係邊個負責呢？」

根據會員提供的對話內容顯示，該集團於去年9月12日至31日，有約5,000萬元的生意額。該些對話內容亦顯示，員工需每日接待3名顧客、出席率達九成才獲底薪，除此之外更被剋扣假期，「唔返好過返，反正我哋乜都冇。」

推拿從業員為養家無奈轉工

香港推拿理療專業人員總會主席陳旭華則認為，美容及推拿業在近一年的疫情下，表現「頂呱呱！非常好！」他指，政府公布的10人以上感染群組，並無美容相關行業，稱腳底按摩的傳播風險比牙醫更低。「從來都冇推拿同按摩群組，點解要停我哋呢？」

陳旭華則認為，美容及推拿業在近一年的疫情下，表現「頂瓜瓜！非常好！」（歐陽德浩攝）

推拿業自僱人士何先生表示，自去年起生意已跌至零，但仍需繼續交租，希望政府再度提供津貼。而溫女士指，疫情初期已暫停工作，「屋企嗰幾隻化骨龍都要衣、食、著。」她最後決定轉行。然而，疫情下僧多粥少，直至3月才找到醫護支援的工作。但她指，仍有不少行家找不到工作，「唔係話有證書就肯請你。」

工會促政府盡快讓業界復工

因此工會要求政府，為業界制訂具有行業性質的防疫指引，以盡快復工，並為停工人士提供每月上限9,000元、為期6個月的失業或停業津貼，並向沒有強積金戶口的自僱人士發放7,500元的津貼。而各項津貼需直接發放到僱員手中，避免僱主從中截取福利。此外，工會建議政府研究失業援助金制度，盡快推出失業現金津貼。