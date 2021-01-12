飛行總會缺跑道難飛　資深私人機師無法續牌　前會長：前途好崎嶇

特首林鄭月娥在施政報告中強調，要「致力鞏固香港國際航空樞紐地位」，包括加強培訓人才，讓更多香港青年加入航空事業。可是本港唯一提供飛行訓練和簽發駕駛執照的香港飛行總會卻面對無飛行跑道難題，其百年會址亦面臨被政府收回，多名資深私人機師甚至是總會的教官和考官都無法續牌，飛行夢醒。 政府與總會就覓地搬址問題，拉鋸逾20年，前會長樂可均直指政府一方面大搞航空業，聲言要培育航空業人才，但卻未有着力培訓青年，亦在批地一事拖拖拉拉，令本港最終只能單靠海外人才支撐航空業。 規劃署回覆指，有關政策局在2014年表示不會就有關覓地要求給予政策支持，當局因而未能夠進一步跟進總會覓地事宜。

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無法飛行 私人機師執照失效

位於宋王臺旁的香港飛行總會，鄰近舊啟德機場，見證飛機在啟德民居升降的最後歲月。惟在機場遷往赤鱲角後，擁有逾百年歷史的飛行總會面臨逼遷命運，民航處2015年向啟德區下禁飛令後，飛行活動已絕跡啟德，會員均要借用石崗軍營機場飛行。惟總會2019年10月底向會員發電郵指，軍營跑道需要維修，暫停開放，及後再遇上疫情，軍營跑道重啟之日遙遙無期，不少私人機師的執照更因而失效。

飛行總會2019年10月底向會員發電郵指，軍營跑道需要維修，暫停開放。（Mike提供）

重領牌照需再考核 費用逾50萬

資深私人機師陳先生指，他在2006年以20多萬元考取直升機私人飛行員執照，惟面對在疫情下無法飛行，滿足不到13個月飛行滿5小時的「飛行等級」（aircraft rating）要求，其飛行牌照已失效，日後需要通過飛行測試等才能重領牌照。另一名機師Mike慨嘆，續牌動輒要50多萬元，總會苦無出路，不少會員已心灰意冷退會。

不少資深會員因無法飛行，無法符合民航處的飛行等級要求，現時已喪失有效飛行牌照。圖為資深會員前年續牌的蓋章。（Mike提供）

民航處 :過去一年持執照人數少17人

民航處確認總會在石崗的飛行活動需暫停，對該會的運作構成影響，強調一直就該會為準備復飛而提交的建議計劃、執照續牌及保持相關的飛行經驗等事宜與其保持溝通聯絡，並提供意見。根據民航處數據，截至去年12月31日，持有飛機和直升機私人飛行員執照的人數分別有134人和81人，較前一年分別減少11人和6人。

雖然現時未見明顯跌幅，惟資深私人機師Mike表示，現時數據或仍未反映現實，相信今年初起問題會陸續浮現。

飛行總會內部通訊：探討使用梅窩直升機坪

香港飛行總會未有回應查詢。根據其月初向會員發內部電郵透露，總會去年4月已要求機管局讓會員到赤鱲角機場進行飛行活動，惟遭拒絕；會方亦有繼續與石崗軍營磋商，期望能盡快恢復飛行活動，惟至今仍未有確實復飛日期，軍營強調本港疫情放緩後，才會重開。電郵又指，總會會繼續探討在其他場地恢復直升機飛行，包括在梅窩的LT16直升機坪。

至於續牌，電郵僅表示，所有飛行等級已逾期的機師，必須要通過測試才能再次翱翔天際，總會會在石崗軍營重開前，由訓練主管提供新的飛行訓練，惟未有提及有否要求當局就續牌提供寬限。

香港飛行總會重置、覓地建跑道一事，與政府自2000年拉鋸至今近21年，發展局2014年以「無法給予政策支持」為由，正式為總會覓地重置一事「落閘」，及後更指會適時收回地皮。

前會長：總會內近乎無人持有有效牌照

資深私人機師樂可均曾在1996至1998年擔任飛行總會會長，是首位華人會長，他接受《香港01》專訪時坦言，本港暫時毫無私人飛行場地，機管局亦沒有解釋拒絕開放跑道作私人飛行訓練的原因，「佢哋唔需要畀個理由你」，慨嘆其飛行、訓練官以及教官執照已逾期，總會內亦近乎無人持有有效牌照。飛行總會總經理劉瑞蓮亦形容，機師無法續牌的難題非本港獨有，而是全球問題（global issue），「好多飛機師都飛唔到」。

使用石崗軍營時間由一周七日變只限周末

樂可均續指，有外國政府為機師的續牌日限提供寬限，惟認為相關做法未必妥當，機師久未訓練或成安全隱憂，他透露總會已與民航處商討，引入海外考官等為會員訓練和續牌，讓會員在疫情放緩後經訓練便能重拾飛行夢。

樂憶述啟德機場搬遷時，他曾與政府商討，總會飛行活動跟隨遷移到赤鱲角機場，惟當局一口拒絕，及後解放軍按50年不變的原則，繼續借出石崗軍營機場進行定翼機和直升機飛行活動，會方才有場地繼續飛行，惟開放時間已由一周七天，大減至僅周末兩日。至民航處6年前向啟德下禁飛令後，飛行活動已絕跡啟德。

政府以每年1元的象徵式租金，租出梅窩LT16直升機坪和旁邊的空地予航空青年團作飛行訓練，惟因消防條例並不容許以油車為飛機入油，令飛行計劃被迫擱置。 （資深私人機師提供）

欲遷將軍澳屯門不成 使用梅窩直升機坪計劃擱置

總會曾與政府商討將會址遷往將軍澳堆填區和屯門煤灰湖等，惟雙方拉鋸多年至今未有下文，及後政府以每年1元的象徵式租金，租出梅窩LT16直升機坪和旁邊的空地予航空青年團作飛行訓練，總會斥資支持並協助興建相關基本建設，冀能協助培訓有意發展航空事業的青年和讓會員飛行續牌，惟興建進度停滯不前。樂可均透露，是因為消防條例並不容許以油車為飛機入油，惟外國民用飛機一貫以此形式入油，形容本港飛機相關條例將外國法例「炒成一碟，烏煙瘴氣」，估計最終要斥資巨額建電油站才能成事，形容「前途好崎嶇」、「我哋跨唔過嗰個關口」，總會在梅窩的飛行計劃最終無奈擱置。

《施政報告》其中一大要點是鞏固香港國際航空樞紐地位亦培育人才，樂可均直言港府視航空業是本港未來的發展大方向，卻未有為青少年提供認識飛行的渠道，總會正為這群年輕人提供平台，卻荊棘滿途，形容政府欠缺遠景，未有為發展航空業提供主盤計劃，支援政策欠奉，「我哋度度敲門口都冇人踩我哋」。

他透露總會前年曾為施政報告獻計，最終卻音訊全無。他強調飛行總會前身為「遠東飛行學校」，是培育東南亞飛行人才的基金，認為當局應當參考當年的成功例子，把本港成為大灣區、東南亞甚至是一帶一路的兵工廠。

民政局支持續用啟德會址 規劃署：政策局不支持覓地重置

民政事務局回覆指，香港飛行總會透過短期租約租用位於啟德宋皇臺道的一幅用地，以營運非牟利飛行訓練學校、附屬維修設施、會所和其他相關設施，總會作為飛行運動的體育總會，一直為不同的飛行運動機構提供支援服務，當局認為值得繼續支持總會使用啟德用地。

惟規劃署則透露，總會曾在2014年，即禁飛前向署方尋求協助，尋找合適飛行地點，惟當時有關政策局表示不會就有關覓地要求給予政策支持，規劃署因而未能夠就有關覓地事宜作進一步跟進。地政總署續指，香港飛行總會會址現時按季續租，有關短期租約容許的用途包括一些不涉及實地飛行的訓練及其他用途，強調會繼續按現行機制，定期諮詢相關政策局及視乎土地未來發展的需要，以處理租約事宜。