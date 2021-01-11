佐敦及上環青年宿舍撥款　料2024年底前完工　提供近800單位

港府提交兩個青年宿舍項目動工方案，分別位於佐敦渡船街及上環文武廟側，料斥資逾12億元，並預計今個立法年度內向立法會財委會尋求撥款。 立法會民政事務委員會今(11日)開會討論，有議員認為「青年宿舍計劃」已推出10年，曾經歷兩個特首及兩任局長，但進展緩慢，期望可盡快上馬，惠及更多年輕人。有議員則認為，過去因擔心被拉布，拖慢審議進度，需「擺埋一邊」。 當局表明，預期兩項目可於2024年下半年完工。

民政事務局將向財委會申請「青年宿舍計劃」兩個項目撥款，包括香港女童軍總會佐敦項目，以及東華三院上環項目，分別提供565個及210個房間，以單人房為主，預計2024年下半年落成。政府稱，項目供18至30歲合資格青年申請入住，租期最長5年，租金為市值六成以下，將交由非牟利機構營運。



根據當局提交至立法會文件，現時「青年宿舍計劃」進行的項目共7個，計劃推出多年，只有香港青年協會位於大埔的項目於上年落成，並只能提供80個宿位，其餘則尚未完成或仍處於立法會審議階段。



民建聯柯創盛表示，要向當局「送贈」八個大字：「愛得太遲，嚟得太遲」，他指，青年宿舍計劃10年前已推出，經歷兩個特首及兩位局長，他期望港府可加速進度，惠及更多青年。他又提到，不少NGO有推出青年共居計劃，建議當局可考慮合作。



其黨友劉國勳則指，計劃探討多年，惟一直只聞樓梯響，當局重提議程他必定表明支持，「只係想講一個字，希望可以快！」他又提到去年的立法會會期任委員會主席，惟擔心「畀人拉布，所以將議程放埋一邊。」希望現時「正常議會」「做得切」。



民建聯另一議員鄭泳舜則關注，女童軍總會佐敦項目是以地換地，政府收回的物業將有何用途，民政事務局局長徐英偉回應指，用途待定，政府暫未有方向。會上委員一致支持項目，將同意交工務小組審議。