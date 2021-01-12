九龍東單軌研究網頁下架公眾諮詢內容　土拓署：已在另一網頁上載

政府2009年宣布研究興建九龍東環保連接系統，以高架單軌鐵路連接啟德發展區、九龍灣及觀塘商貿區，惟特首林鄭月娥去年在《施政報告》宣布，政府多年來力銷的單軌鐵路，不及「多元組合」模式有效可取，故不會興建，長達10年的計劃「胎死腹中」。 不過，現時「九龍東環保連接系統詳細可行性研究」的網頁只剩下歡迎辭，無保留過去公眾諮詢時的網頁內容，亦無過去數份公眾諮詢文件。土木工程拓展署回覆《香港01》指，基於項目的研究結果和建議已更新網頁，公眾可在署方另一網站查閱研究昔日的公眾諮詢報告。

現時的九龍東環保連接系統網頁只剩下項目簡單介紹。(網頁截圖)

發現網頁更改的facebook專頁「火車未到站」站長Aaron認為，若土木工程拓展署有把文件放到另一網站，就有責任在原來項目網站指引市民參閱相關文件，認為處理方法非常不理想。他說，以網頁顯示整個研究項目，可令公眾透過圖表等形式了解諮詢內容扼要，與參閱整份文件不同。

他又認為，若政府在每次完成諮詢後就把網頁內容刪除，會令公眾難以搜尋到相關資訊，指政府以更換網站而不保留諮詢內容方式處理網站，會讓公眾有「鴕鳥政策」觀感。

土木工程拓展署回覆指，九龍東環保連接系統的詳細可行性研究已經大致完成，發現建造單元高架模式的連接系統在技術上會極度受制於毗鄰的稠密發展，兼且成本高昂，不具財務效益，並非可持續和可行的選項，以多種環保元素連接設施更有效可取。

署方指，基於上述詳細可行性研究的結果及建議，有關網頁資料已作出更新，公眾可在本署網頁(https://www.cedd.gov.hk/eng/our-projects/project-reports/index.html)查閱該研究的「環保公共交通模式評選報告」及昔日的公眾諮詢報告。

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