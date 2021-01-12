新冠肺炎｜消息：退休總警司吳淑芬掌管啟德追蹤中心　50警助追查

本港新冠肺炎疫情反覆，政府在啟德社區會堂設立的新型冠狀病毒個案追蹤辦公室昨日（11日）開始運作。消息指，退休總警司吳淑芬會擔任辦公室總指揮，統籌追蹤工作，警方分別會有20人進駐辦公室協助，另有30人於總部透過俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援系統」進行追蹤。

消息指，衞生署聘請了退休總警司吳淑芬擔任辦公室主管。（《警聲》圖片）

吳淑芬退休後一直有參與抗疫工作

消息指，衞生署聘請了退休總警司吳淑芬擔任辦公室主管，協助統籌紀律部隊人員追蹤工作。吳退休前曾負責人事服務及職員關係科，退休後一直有參與政府抗疫工作。

據悉，警方早前安排了20人到衞生防護中心，會一併會調至辦公室工作，警方在總部亦有30人負責透過「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS），追蹤確診個案。據悉，入境處及海關亦各派約50人，即辦公室內有逾百名紀律部隊人員協助追蹤工作。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前指出，設立辦公室的目的是希望盡快追蹤個案，辦公室的工作與現時衛生防護中心的追蹤工作，性質相若，若個案有增加或減少，相關人數也會相應改變，中心會向人員提供培訓，主要透過電話進行追蹤，辦公室內會有醫護人員駐場，協助檢查檢疫令及解答醫學問題等工作。

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