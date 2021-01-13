新冠疫苗｜僅37%市民願接種　黃至生：政府推介可增10倍意願接種

中大醫學院昨日（12日）公布去年7至8月的調查結果，僅37.3%香港成年人願意接種新型冠狀病毒疫苗，而接受程度最低為25至34歲者，比例不足兩成半。中大賽馬會公共衞生與基層學院教授黃至生今日在港台節目《千禧年代》中表示，37%這個數字相比其他國家較低，政府應該針對不同的年齡層有不同的宣傳策略。

黃至生指，政府的推介非常重要，市民可增加10倍意願接種。（黃寶瑩攝）

25至34歲人士接種意願低 或與全職工作時間考慮有關



黃志生表示，研究在去年7月至8月期間進行，共訪問1200人。他指，總體接種疫苗的意願是37%，相對比起其他國家較低。他說亦發現年齡和接種率有關係，其中25至34歲人士，接種醫院只有2成左右。

黃志生分析，有可能該年齡層的人士多數是全職工作，接種疫苗有時間上的考慮，另外他們罹患長期病的比例低，心目中覺得自己健康、低危險，都可能是接種意願低的原因。他又指，研究發現60歲及18歲以下的人士接種意願較高，因此建議政府針對不同年齡層採取不同策略。



政府、專家可發揮很強宣傳功用

黃志生表示，調查發現80％至90%的人願意將自己的健康放在香港的醫療體系下，但同時亦有52%的人有擔心，包括疫苗的生產商、採用的技術等等，都會令市民卻步。黃表示，因此政府的作用很重要，他說有政府的推介，市民會增加10倍意願接種，因而政府、專家可以發揮很強的宣傳、教育的功用。另外，他說亦可以提供一些誘因，如僱主安排彈性安排。

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