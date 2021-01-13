送貨員私了撕連儂牆白衣男　官斥暴力野蠻　判囚40個月

大批市民在前年元朗7.21事件兩個月後，在元朗一帶集結，一名中年白衣男子途經附近，被示威者指他曾撕去「連儂牆」貼文而遭「私了」。其中1名送貨員和1名學生早前承認控罪，法官姚勳智今（13日）指，逼事主下跪的被告當晚行為暴力及非常野蠻，直言難以想像在香港這個文明社會，會有人在眾目睽睽之下，作出令人髮指的行為，終判他囚40個月；案中另一名18歲男學生則被判入勞教中心。

被告張裕泰（32歲，送貨員）承認非法禁錮及暴動罪；18歲羅姓男學生則承認非法集結罪。

辯方指其中一名被告患自閉及過度活躍症 控制不到情緒犯案

辯方求情指，張患有自閉及過度活躍症，易受社會環境影響，當日因聽到有人指事主撕「連儂牆」貼文，才控制不到情緒犯案；羅亦表示已感到後悔，並明白自己用了錯誤方法表達意見。

姚官判刑時指，張的角色非常主動及積極參與，在人群中上前指罵事主，即使事主離開，他也繼續尾隨，更逼事主下跪認錯。事主登上的士後繼續被包圍，又遭拉下車，張更摔壞事主的手機，行為暴力及非常野蠻，直言難以想像在香港這個文明社會，會有人在眾目睽睽之下，作出令人髮指的行為。姚官考慮到其個人病況、控罪、認罪等因素後，判他囚40個月。

至針對羅的判刑，姚官認為其角色亦主動，用噴漆遮蓋閉路電視鏡頭，案情嚴重，但當時羅只有16歲，直言若羅為成年人，法庭會判即時監禁，惟考慮到事發時其報告、年齡，認為他適合勞教中心。二人也分別要賠償2500元及7000元。

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事主被指撕去「連儂牆」上的貼文 被圍堵辱罵

案情指，去年9月21日大批人在元朗形點商場集結，當時車站連集商場出口已落下捲閘，惟包括羅在內的一群黑衣人，在閘前設路障阻塞閘口，亦破壞閘口的消防裝置，令港鐵損失8700元。羅參與架設路障及阻塞閘口，又用噴漆損壞閉路電視鏡頭。

52歲事主下班回家途中經過涉案的康景街，包括張在內的人截停事主，指他早前曾撕去「連儂牆」上的貼文，人群中有人向事主擲水樽，張阻止事主前行及阻礙他的活動自由，又強迫他跪在馬路上，事主被張強行按倒時雙膝擦傷，有人更向事主擲玻璃瓶，令他被玻璃碎割傷。

後來，有人護送事主上的士離開，但繼續被群眾圍堵辱罵，有人疑似向在的士上的事主噴射胡椒噴霧。事主被拉下車後，繼續被圍堵，張要求他交出電話，有人又用金屬打事主的頭部，致他倒地。事主在事件中擦傷及頭部受傷，其頭部需要縫7針。

案件編號：DCCC183/2020