醫委會一年內第五度取消執業資格試　執照醫生醫學會要求重啟

新冠肺炎持續逾年，醫委會一年內5度取消考試，包括兩次筆試及三次臨床考試，更包括上星期公布取消的原定於今年5、6月舉行的臨床考試，令香港執照醫生醫學會感到不滿，要求重啟醫生職業資格考試。

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香港執照醫生醫學會對於醫委會多番取消執業資格考試感到遺憾，認為此舉不僅令非本地訓練醫生無法來港工作，更打擊香港醫學界在國際間的聲譽。

執照醫生醫學會指，自疫情開始，醫委會以疫情為由一年內五度取消考試，包括兩次筆試及三次臨床考試；而最近一次是剛於上星期公布取消原定於今年五六月舉行的臨床考試。醫學會已致函，要求重啟醫生職業資格考試，延長筆試的有效期限，以減低對已經入程序的非本地受訓醫生的影響。

執照醫生醫學會指，除了單方面連續取消考試外，更要求已報名參加考試的考生簽署免責聲明，香港執照醫生醫學會會長馬思特指，從2020年初起已經有大量非本地訓練醫生因準備考試而早早離職並留港至今，香港其他舉辦醫學考試的機構，涉及更多考生，都可以成功在疫情下舉辦考試。

馬思特指，香港執照醫生醫學會代表著1200個已通過執業資格考試的非本地訓練醫生，學會擔心世界各地的高質素醫療人員，以後未必再願意冒險來到香港，「這些醫生遵照獲取執業資格的程序，因疫情接受三個星期的隔離，最後竟要面對考試隨時被取消的失望，還要承受重大的財政損失。」

執照醫生醫學會認為通過嚴謹的考試制度是最適當及最公平引入非本地訓練醫生的方法。執業資格考試有助確保香港維持高質素的醫療水平。馬思特醫生強調，香港執照醫生醫學會強烈支持執業資格考試，並一直致力為非本地訓練醫生提供考試期間及隨後的協助，「本會以後亦會繼續為所有準備報考香港醫生執業試的考生提供支援。」