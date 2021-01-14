新冠肺炎｜「廟街疫區」患者增至27宗　新填地街24號首現患者

新冠肺炎疫情持續，最新油尖旺成為疫區。截至昨日（13日）的兩周內，油尖旺區累計81宗個案，當中「廟街疫區」佔27宗，患者居於新填地街20至26號 （雙數）門牌唐樓，其他則居廣東道、廟街等。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（14日）表示，區內最初爆發來自中九龍幹線及將軍澳藍田隧道工人群組，大部分人士是尼泊爾裔，他們很多家庭成員，可能會有家庭或親友傳播；今日新填地街24號再多一宗確診及一宗初步確診個案，24號門牌唐樓首次失守，20至26號樓宇共用出入口。

衞生署派員接走新填地街20至26號 （雙數）的住客入檢疫中心。（黃舒慧攝）

新填地街20至26號門牌唐樓由1月9日開始出現確診個案，張竹君今日表示，油尖旺區截至昨日累計81宗確診個案，27宗來自新填地街20至26號及附近樓宇群組，其他個案居於廣東道、廟街、上海街及吳松街等。

大部分是尼泊爾居民 爆家庭傳播

張竹君指，區內的個案最初是來自中九龍幹線及將軍澳藍田隧道的地盤工人，他們大多聚集在油尖旺區居住，且大多都是南亞裔，為尼泊爾居民，他們通常很多家庭成員，故可能會出現家庭傳播，或會傳播其他居住於區內附近的親友。

至於新填地街群組有無新確診？張竹君透露，新填地街24號再多一個確診個案，以及多一宗初步陽性的個案。

油尖旺區今日再新增一座大廈要強制檢測，地址為油麻地上海街163至165號，當局在大廈的大門貼上通告。