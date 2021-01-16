新冠疫苗｜專家委員會劉澤星：下周一開會　難估計農曆年後可接種

新冠肺炎情影響本港已有一年，港府現時計劃安排於農曆新年後為市民接種疫苗。政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（16日）在電台節目《政經星期六》指，港府購買的3種新冠疫苗是否適合接種，需視乎廠方提供由研發至臨床的三期數據、安全、有效性及質素作決定。

政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在電台節目《政經星期六》中指，港府購買的3種新冠疫苗是否適合接種，需視乎廠方提供的由研發至臨床的三期數據、安全、有效性及質素作決定。（資料圖片）

劉表示，廠商提供的資料有一千多頁資料，加上有接種疫苗後死亡的報告，委員會研究完數據仍要與藥廠跟進，下周一（18日）會跟專家小組委員開會研究，首個會作討論的是BioNTech/復星，現時難以估計農曆新年後是否可以批准疫苗使用，但他提醒，明白市民抗疫一年已感疲憊，市民仍要努力抗疫，不要鬆懈。

劉澤星表示，委員會研究完數據仍要與藥廠跟進，下周一（18日）會跟專家小組委員開會研究。（資料圖片/盧翊銘攝）

另外，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌於同一節目表示， 對於巴西公布的最新數據顯示，中國科興疫苗的整體有效率只有50.38%，與早前公布的臨床數據達到的78%有效率有相對大的落差，土耳其、印尼有著不同的有效率，許樹昌指，不清楚疫苗的所有數據，難以評論是否有效，若最終數據顯示疫苗是安全，期望於2月底可為市民可以接種。

許樹昌表示，復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，現時已提交所有數據，有可能最先接種，由於長者、長期病患者對新冠肺炎的感染及死亡率較高，建議活動能力較高的長者可以到社區會堂接種，政府亦可以上門為院舍長者接種。