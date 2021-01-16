今反彈至50宗個案　葵涌石蔭邨仁石樓增09室單位染疫　共9人確診

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（16日）公布新增50宗個案，當中1宗為輸入個案。49宗本地個案中，有15宗屬源頭不明。初步陽性個案有30多宗。新填地街23號和廣東道廣基大廈或被列入強制檢測。 葵涌石蔭邨仁石樓09室單位住戶在撤離後，再有一名09室住戶確診，即累計有9名來自4個09室單位的人確診；另有一個與其他個案並不相近的08室單位住戶昨日（15日）不適，成為今日確診個案。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，新冠病毒本身傳染性非常高，現時似是「愈嚟愈傳得快」，由以往多是密切接觸者感染，至現時同一工作地點，甚至接觸不多的人士都見到傳播，她形容本港疫情未穩，近兩周確診數字多次上落，趨勢較反覆，「任何放寬措施都可令疫情反彈」。

單日增50個案 1宗由巴基斯坦輸入衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，1月16日新增50宗個案，編號為9454至

9503。新增確診者有21男29女，年齡介乎6歲至79歲。輸入個案有1宗，從巴基斯坦來港，1月2日抵達，第12日樣本發現陽性。另有30多宗初步確診。另有兩幢大廈或被列入強制檢測，涉及新填地街23號、廣基大廈（廣東道602至615號），須待政府出強檢通告才確實。本地源頭不明有15宗 5宗來自油尖旺區



新增的49宗本地個案中，有34宗屬相關個案，11宗在臨時檢測中心發現，4宗屬中九龍幹線中段隧道工程有關的緊密接觸者，群組累計已有30人；將軍澳藍田隧道地盤亦有2宗新增個案，累計該群組已有42宗個案。餘下28宗與其他個案相關。



至於源頭不明個案有15宗，其中5宗來自油尖旺區，包括尼泊爾籍無業人士、南亞籍外傭、尼泊爾籍家庭主婦及售貨員，當中有一名是中國人。而屢現確診、住戶須隔離檢疫的油麻地新填地街20至26號大廈，今日無新增個案。

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

油尖旺屢現爆發，被問到須否整區強檢或實行禁足令？張直言，須考慮香港實際情況，而政府昨日就新填地街20至26號雙數樓宇發隔離令，是希望有法律依據，阻止人士出入，盡量找到有關大廈的所有人送檢疫，方便追蹤，「主要是因為無名單，而且大廈多劏房」。



病情似「愈嚟愈傳得快」 任何放寬都可令疫情反彈



至於整體疫情，張竹君認為，認為從公共衛生角度出發，過去兩周確診數字有上落，本港疫情未穩定，趨勢較反覆，任何放寬都可令疫情反彈。



她又說，新冠病毒本身傳染性非常高，現時似是「愈嚟愈傳得快」，以前多是密切接觸者才會受感染，但現在工作地點，甚至接觸不多的人士都見到傳播，難推測原因。而油尖旺區不少人的家人人數多，街坊間中會聚集飲酒吸煙，或因此令傳播更快。留意到當區有不少「三無大廈」（無業主立案法團、無居民組織及無聘物管），民政會邀熟悉文化及翻譯人士協助溝通。

▼1月15日，石蔭邨仁石樓居民到流動採樣中心進行強制檢測▼

+ 7 + 7 + 7

仁石樓再有09室住戶確診 累計4個09室單位、9人染疫



葵涌石蔭邨仁石樓，再有一個09室單位有新增確診，連同在檢疫中心確診人士，累計受影響的09單位共有四個，涉及9名患者。另有一名新增患者來自08室單位。



張竹君指，08及09室喉管不相通，而早前在仁石樓檢取的28個環境樣本（兩個受影響單位的廚廁抽氣扇及大廈天台排氣喉等）已完成化驗，全屬陰性。但她表示，即使找不到陽性亦不等於早前假設不成立，因大廈及居民留意到確診多會加強清潔。

一名73歲男確診者（個案編號：6920）昨日（1月15日）清晨6時42分於瑪麗醫院離世。（資料圖片）

昨晨有一名73歲男確診者在瑪麗醫院離世

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至今早9時，過去24小時醫管局系統錄得61宗呈報個案。有一名73歲男確診者（個案編號：6920）於瑪麗醫院離世，他在去年12月6日確診，送入聯合醫院隔離病房，後來病情惡化，在12月8日轉送瑪麗醫院深切治療部留院，至昨日早上6時42分離世。



過去24小時，有40名病人康復出院，至今累計8724 病人出院。至今早9時，有536名確診病人分別在醫管局24間醫院及亞博留醫，當中42人危殆、28人嚴重、466人穩定。負壓病床數目是使用率58 %，負壓病房使用率70%。