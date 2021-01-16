廟街疫區｜增兩廈強制檢測　區議員：另增四幢現個案　或明日公告

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（16日）有50宗新增個案，當中1宗屬輸入個案，餘下49宗本地中，有15宗源頭不明。初步陽性個案則有30多宗。 政府晚上就強制檢測公告刊憲，要求本月3日至16日，曾在油尖旺新填地街23至25號，又或廣東道608號廣基大廈，逗留逾兩小時者，在本月19日或之前接受檢測，否則可被罰款5,000元，若其後再收到強制檢測令而沒遵從者，最高可被判罰25,000元及監禁六個月。 而據油尖旺多名民主派區議員發出的宣傳單張，區內再有多4幢大廈出現確診，即將被列入強制檢測名單，包括上海街105至101號統一大廈B座、白加士街98號金威廣場、吳松街71至73號金寶大廈，以及新填地街45A號。

檢疫令適用於爆疫的廟街疫區小區，一有居民確診，全幢需檢疫。（香港01製圖）

新填地街23至25號、廣東道608號廣基大廈住戶 最遲1.19做檢測



食物及衞生局發言人解釋，油麻地及佐敦一帶近日短時間內出現多宗確診，為盡快切斷當區傳播鏈，政府早前決定將東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道，列為指定區域，區內大廈過去兩周若有一個單位出現一宗確診，便會被納入《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》第599J章下的強制檢測，過去14天曾身處相關大廈者須接受強制檢測。

按以上準則，政府今日引用第599J章，將油尖旺新填地街23-25號，以及油尖旺廣東道608號廣基大廈納入強制檢測公告。任何在本月3日至16日曾身處在大廈逾兩小時者（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須在下周二（19日）或之前接受檢測。

▼廟街疫區強制檢測範圍及大廈名單▼

受檢人士若在本周四（4日）至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。須留意，醫管局急症室、住院期間接受的檢測，以及沒電話短訊通知的私營化驗所提供檢測，不符規定。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

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食衞局發言人表示，有關指定區域強制檢測名單會持續更新，直至區內社區感染風險降至低水平，並鼓勵當區居民即使不屬於受檢人士亦應盡快主動檢測。區內流動採樣站，即官涌體育館及廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（即玉器街），以及梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心，會免費為當區居民服務。

政府強調，會全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。違者可被判罰5,000元，若收強制檢測令後仍不遵從，可被罰25,000元及監禁六個月。

油尖旺多名民主派區議員（朱慧芳、何富榮、陳嘉朗、朱子洛及陳梓維）署名發出宣傳單張，透露區內再有多4幢大廈出現確診個案，即將被納入強檢名單。（「Leslie Chan KL 陳嘉朗」facebook圖片）

據油尖旺多名民主派區議員（朱慧芳、何富榮、陳嘉朗、朱子洛及陳梓維）署名發出宣傳單張，區內另有多4幢大廈已出現確診個案，即將被納入強制檢測名單，包括上海街105至101號統一大廈B座、白加士街98號金威廣場、吳松街71至73號金寶大廈，以及新填地街45 A號，已出現確診個案，即將被列入強制檢測名單。