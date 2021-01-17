近農曆年尾逾百市民圓玄學院排隊還太歲　答謝疫情下保佑身體健康

每到農曆年尾，有不少這年拜了太歲的市民都會去還太歲。今日（17日）荃灣圓玄學院有不少市民準備了水果、花生等祭品上山還太歲，現場大約有二百人多排隊。有市民表示感謝過去一年疫情下保佑身體健康，平平安安；亦有市民指每次年頭年尾都會上山「一拜一還」，已經成為習慣。

▼1月17日 善信到荃灣圓玄學院「還太歲」▼

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今日（17日）早上荃灣圓玄學院，有太約二百人排隊進入太歲殿「還太歲」，部分市民自行帶備生果、花生等祭品。(鄭子峰攝)

每年不少犯太歲的市民都會到太歲殿「拜太歲」，以祈求新一年可趨吉避凶，出入平安，而「拜太歲」後，市民會於農曆年尾再到太歲殿「還太歲」。記者今日（17日）早上到達荃灣圓玄學院，有太約二百人排隊進入太歲殿「還太歲」，部分市民自行帶備生果、花生等祭品，亦有市民於學院即場購買祭品進行拜祭。

每年不少犯太歲的市民都會到太歲殿「拜太歲」，以祈求新一年可趨吉避凶，出入平安，而「拜太歲」後，市民會於農曆年尾再到太歲殿「還太歲」。(鄭子峰攝)

疫情下保健康 徒步上山顯誠心

今年犯太歲的何先生與何太自從相識以來便有每年借太歲的習慣，過去二十年以來即使沒有犯太歲都會於年頭年尾「一借一還」。何先生亦表示，過去二十年都得太歲保佑，平平安安，沒有大事發生，「完全冇事咁梗係冇啦，不過唔拜可能仲大鑊」，而過去二十年，他們都是徒步上山，因為感覺上「誠心啲」。而過去一年，亦得太歲保佑，於疫情下身體健康，出入平安，而對於新一年，何先生則表示「特別啲」，「加埋疫情，可以快啲去旅行」。

何先生和何太每年都會拜太歲，以祈求身體健康及出入平安，而今年則「特別啲」，「加埋疫情，可以快啲去旅行」。(鄭子峰攝)

曾到海後獲救 答謝太歲保佑

同樣於今日到圓玄學園還太歲的滿婆婆，指自己一直都有「拜太歲」，唯獨近年才得知「圓玄學院」這個地方，而她亦較喜歡到圓玄學院拜及還太歲，因為這裏有僧人念經，亦較為正規。而滿婆婆每年都會拜太歲，以保出入平安，她指有一年放生鯇魚時不小心跌落海，幸得有途人將它救回，認為是得到太歲的保佑，另外已年過60的她，眼見身邊的人都周身病痛，但她仍「行得走得」，亦沒有病痛，所以經過太歲一年的保佑後，於年尾前來還太歲。

滿婆婆指有一年放生鯇魚時不小心跌落海，幸得有途人將它救回，認為是得到太歲的保佑。(鄭子峰攝)

求心安理得 「信有就有」

李小姐指拜太歲是為求心安理得，「覺得有（保佑）就有」。(鄭子峰攝)

於今年有家人犯太歲的李小姐，經過太歲一年的保佑後，亦於今日前來還太歲。李小姐指自己亦是每年都有拜太歲的習慣，「年頭拜太歲，年尾還」，李小姐指拜太歲是為求心安理得，「覺得有（保佑）就有」。她則自備了一些生果及花生作祭品，以答謝太歲的保佑。

祭品舖擔心新年受疫情影響減少生意

有售賣祭品的商舖表示，用作還太歲的祭品生意並沒有受疫情太大影響，他推測會去還太歲的市民大多都較為誠心，「會嚟點都會嚟」，唯獨擔心新年時可能會較少人切拜太歲。而來年則有「龍、狗、牛、羊、馬」五個生肖犯太歲，分別為「沖羊、破龍、值牛、害馬及刑狗、羊」，而來年的太歲神則是楊神將軍，飯太歲的市民可多佩戴吉祥物，以化解呈祥。

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