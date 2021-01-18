聖德肋撒醫院心臟病患者初步確診　主診醫生須隔離檢疫

聖徳肋撒醫院（俗稱法國醫院）公布，一名心臟病患者日前因胃痛向私家醫生求醫，其後獲安排原訂於周二（19日）入院，但周日（17日）因胃痛及心胸不適，提早到聖德肋撒醫院門診部會見該名主診醫生，及後由心臟專科醫生診斷為心臟衰竭，安排入住深切治療部隔離病房，並接受新冠肺炎病毒測試，及後證實初步確診。院方隨即通知衛生防護中心，同日轉往東區尤德醫院，上述一名主診醫生須隔離檢疫。

聖德肋撒醫院公布，一名病人安排入院後，經篩查發現初步確診。(資料圖片)

該院發言人表示，一名長期到東區醫院的心臟病患者，上星期五(15日)因胃痛向一名腸胃科專科的私家醫生求醫，該醫生原定病人於周二(19日)入住聖德肋撒醫院，並會於周一(18日)接受入院前病毒篩查。

不過，該病人於周日(17日)早上因胃痛及心胸不適，到聖德肋撒醫院門診部會見上述該名主診醫生，病人當時並未有出現上呼吸道感染徵狀，但血壓及含氧量偏低，即時由胸肺科醫生安排肺部X光檢查，當時並無肺炎跡象，及後由心臟專科醫生診斷為心臟衰竭，立即安排入住深切治療部隔離病房，並接受快速新冠肺炎病毒測試，稍後初步確診。

院方指，隨即通知衛生防護中心，同日轉往東區尤德醫院繼續治療。院方指，病人的主診醫生列為密切接觸者，須即時送往檢疫中心隔離，至於其他職員均佩帶足夠防護裝備，現階段並無其他人確認為緊密接觸者。

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