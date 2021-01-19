確診大廈｜多區錄10宗確診　太古城、黃埔花園、麗港城再失守

本港新冠肺炎疫情再度反彈，今日新增107宗確診個案，102宗屬本地個案，42屬於源頭不明。根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，油尖旺區再有42宗確診個案，繼續領先18區，其次分別為東區及九龍城，各出現10宗確診個案，區內的太古城海天閣，黃埔花園3期及11期均失守。深水埗區的美孚新邨2期、觀塘區麗港城亦有個案。

1月18日，太古城海天閣共錄得4個確診個案。（資料圖片）

102宗本地個案中，油尖旺區再有42宗確診個案，數目越超其他地區。當區中，金威廣場錄得5個個案、碧街15號錄得4宗個案。排第二的地區分別是東區、九龍城區，分別錄得10宗確診。

▼1月18日新增曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單▼

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東區的10宗確診個案個案中， 太古城海天閣共佔4個，另3個案來自柴灣峰華邨曉峰樓等。九龍城方面，黃埔花園3期紫荊苑5座，及11期翠楊苑苑4座則各有一宗個案，值得留意的是區內的長樂大廈亦佔3宗。

至於其他區，觀塘茶果嶺麗港城5座共錄4宗個宗；沙田區的大圍隔田村南滘有7宗個案；深水埗區美孚新邨2期錄得一宗個案。

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