失業率急升至6.6%　人事顧問料過年前勢破7%：年關難過

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-19 18:47

政府今日（19日）公布新一期的失業率數字，2020年10月至12月的失業率數字較前一期，急升0.3個百分點至6.6%，失業大軍人數約24.6萬人，創16年新高。 有資深人事顧問指，失業率數字較預期稍低，但情況嚴峻，加上第四波疫情仍然波動，相信「破7」是少不免，並預期可能在下一期數據會顯現。人事顧問又指，農曆新年前後，都是企業做決定的時刻，估計今年「年關」更難過，「疫苗要在農曆新年後打，1、2月會係最差時候，許多捱不住的企業，會呢個時間裁員或結業。」

根據統計處的最新失業率數字，2020年10月至12月的失業率6.6%，較至11月的6.3%，升0.3個百分點。失業大軍人數由約24.4萬人，變為24.58萬人，增加1,500人。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於3.4%的水平。

資深人力資源顧問周綺萍。（資料圖片）

早前財政司司長陳茂波已經預警失業率數據有機會破記錄，資深人力資源顧問周綺萍表示，原以為數字會飆升至6.8%，數字已比預期略好，但她強調6.6%一點也不低，「尤其單單在12月，足以令三個月的平均數字上升0.3個百分點，情況都相當惡劣。」

▼1月18日廟街疫區居民生活情況▼

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周綺萍：1月、2月將是最差時間 或會現結業潮

周表示，政府的保就業計劃在11月完結，加上第四波疫情，令許多社交距離措施再度收緊，聖誕、新年重要日子，都無法如往年一樣做到生意，對餐飲、零售等行業來說，是重大打擊。

她表示，農曆新年前後都是企業考慮裁員的時間，料今年「年關」更難過。她分析，1月、2月將是最差時刻，尤其香港的疫苗要等到過年後，才開始陸續接種，「可能都要搞幾個月先打完，可能許多企業會結業或者裁員。因為就算見到希望，可能都要等多3至6個月，計算過自己捱唔住，就會做一些商業決定。」

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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失業率未必破沙士高位

周綺萍又預料，失業率或不會升到沙士時的最壞程度。她說，比較兩次疫情，沙士時香港並無抗疫經驗，結果出現許多恐慌式經濟下滑；而現時餐飲、美容等行業的影響，主因是當局的停業令致營運受限，只要疫情緩和撤限制，便能恢復部分生意。她表示，如疫苗接種順利，本地經濟預料在第三季慢慢恢復，但相信不會是V型反彈。

周又表示，香港是外向型經濟，所以並非本港疫情受控，經濟就能完全恢復，仍受制於外圍國家和地區的疫情發展。