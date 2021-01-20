與遣散同事短暫分手　褟國全：旅遊業要等疫苗　籲港府防疫勿死守

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-20 14:50

新冠肺炎疫情持續一年，旅遊業接近停擺，東瀛遊昨（19日）宣布遣散120名日本和長線團導遊，涉及2000萬遣散費。東瀛遊執行董事褟國全形容決定「傷感但非常正面」，亦有「非常手段的安排」，希望員工有錢過農曆新年，形容同事明白公司在此困難時期動用2000萬元賠償員工，十分支持公司的決定。 褟國全強調，暫未有進一步裁員計劃，公司對旅遊業前景很有信心，相信疫情緩和後，市民將「報復式」旅遊，促請當局盡快安排市民接種疫苗，勿僅「死守」，才能增加遊客的信心。

東瀛遊去年開設網店賣日韓生果食品，褟國全形容網店營運得不錯，但坦言無法與以往的旅遊生意相提並論。（資料圖片）

褟國全今（20日）早上在港台節目《千禧年代》表示，昨早通知120位日本和長線團導遊返公司，知會他們將整個部門遣散，形容公司作出了「傷感但非常正面、非常手段的安排」。他表示臨近農曆新年，同事難以單靠底薪維生，大部分停薪留職同事現已轉投其他職業，如駕的士或送外賣等，收入與本身有一定差距，希望盡早計算遣散費能讓他們「有錢救急」。

他續指，公司去年5月已開設網店賣日韓生果食品，形容網店營運得不錯，現已有「粉絲」，但坦言無法與以往的旅遊生意相提並論，只能「畀同事有啲野做下」，暫時沒有進一步裁員計劃，但會視乎不同部門的需要，繼續實施無薪假。

褟國全坦言，公司去年頭半年面對巨大虧損，惟他仍對對未來事業和旅遊非常有信心。（資料圖片）

疫情曙光遲遲未現，旅遊業冰封已一年，褟國全坦言公司去年頭半年面對巨大虧損，現時動用儲備和注資，惟他仍對對未來事業和旅遊非常有信心，強調公司一定會繼續做，若旅遊業有幸在9月恢復，將會循序恢復不同的旅遊點，如東南亞和日本等，及後再復辦長線團。

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他預料日本會較歐洲團快恢復，公司已與航空公司預訂機位和酒店，隨時準備好再接團，認為疫情緩和後，旅遊業將會有報復式消費，認為現時只是與被遣散同事「短暫分手」，日後將重新聘請他們。

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他續指，香港旅遊業要等疫苗，不排除其他國家須旅客出示接種疫苗的證明才能入境，希望市民同心合作，專家清楚地指導市民怎樣做，希望大部分人在未來數月接種疫苗，將能增加海外旅客的信心。他又指，本港現時是死守，「龍門死守、前鋒都要嚟守」，促請港府要思考如何進攻，即盡早落實疫苗接種計劃。

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