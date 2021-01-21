離婚警認佔已婚宿舍15年　涉福利221萬　求情稱守住單位望妻回來

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-21 17:56

五旬退休男警涉自2005年起，向警方隱瞞自己已離婚，佔用荃灣綠楊新邨的部門宿舍逾15年，涉在未符合資格下，連同利息獲得逾221萬元房屋福利。他今日（21日）承認欺詐罪，並在求情時解釋自己因掛念前妻，為「等老婆返嚟」才佔用宿舍多年，並聲稱「要守住我同佢曾經一齊嘅地方」，但現已醒覺前妻不可能回到他身邊，又對同僚表示抱歉，並願意全數償還政府損失。案件將於2月11日判刑，以便索取其背景報告。

向警務處隱瞞已離婚

被告李德明，50歲。他被控於2005年1月22日至2020年7月13日，向香港警務處隱瞞離婚狀況，誘使警務處作出不作為，即於李不合資格下，繼續向他分配荃灣綠楊新邨某單位的部門宿舍，而導致李獲得利益，或使香港特別行政區政府蒙受不利。

警方收匿名投訴才揭發

案情指，被告於1988年加入警隊，並於1996年同前妻結婚，而2002年獲分配荃灣綠楊新邨警察宿舍，惟他在2005年與前妻離婚後，一直沒有向警務處申報婚姻狀況的改變，並佔用宿舍逾15年，警方收到匿名投訴才揭發事件。

涉房屋福利221萬元

案情亦透露，在案發的逾15年間，被告在未符合資格下，獲得逾151萬元的房屋福利，連同多年來的利息，被告一共獲取221萬元的房屋福利。警方於去年7月6日找上被告，而他在警誡下保持緘默，他亦在同日請辭。

求情稱想守住與前妻一起的地方

被告並沒有律師代表，親自求情解釋因掛念前妻，多年來一直活在自己世界，以為前妻終有一日會回來，「所以我要守住我同佢曾經一齊嘅地方」，但他終發現自己想法錯誤，「因為我知佢唔會再返嚟」。

不搬走只是想等前妻回來

他又說：「呢幾十年嚟好痛苦，到呢刻其實喺一個解脫。」他亦表示感到慚愧，並想向同事講對唔住，重申不搬走只因想「等老婆返嚟」，但現在已知不可能，他願意接受任何形式的懲罰。

會用退休金償還政府

被告又表示，將會以用退休金償還政府損失，日後會透過律師與警方商討賠償。主任裁判官羅德泉一度質疑警方損失金額是否如此多，單身警員會否也可獲某種房屋福利，不過控方解釋警員級只有已婚人士才享有房屋福利，警方將會在本案完結後才會向被告追討賠償。

羅官最終表示，不會處理賠償問題，並留待警方循民事索償，但在判刑時會選取對被告較有利的做法，當作他願意進行賠償。

案件編號：WKCC3409/2020