澳門半年來首宗確診　患者一個月足跡遍四國　全機116人須檢疫

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-22 13:25

澳門今日（22）凌晨錄得一宗新冠肺炎輸入個案，為過去半年來首宗確診。新增患者為一名43歲由外地回澳門的女子，屬澳門居民。澳門政府更新其行蹤資料，顯示確診者過去一個月足跡遍及國家，分別曾在英國照顧家人、赴杜拜旅遊，至本周二（19日）晚上啟程，經新加坡及日本東京轉機回澳門，抵澳後在機場檢測呈陽性。同機前後兩排8名乘客被列密切接觸者，同機100名乘客及16名機組人員亦須入住鷺環海天度假酒店接受醫學觀察。

澳門出現過去半年來首宗確診者，新增確診為一名43歲由外地回澳的女子，她過去一個月曾在英國及杜拜逗留，本周二起啟程，經新加圾及日本轉機回澳門，在抵澳後確診。

澳門政府最新公布，確診者在去年11月至12月23日在英國照顧家人，甚少外出，至平安夜（12月24日）去本周二（19日）一直在杜拜旅遊，疫情下她主要留在當地酒店活動。

她在周二凌晨曾在杜拜醫院接受檢測，結果呈陰性，同日晚上8時乘坐新加坡航空SQ495航班往新加坡，前日（20日）早上7時許抵達新加坡，入住機場酒店檢疫。

澳門新增的輸入個案，已被送入仁伯爵綜合醫院接受隔離治療。（資料圖片）

患者暫無不適 送院隔離治療

至昨日（21日）凌晨12時55分，乘坐新加坡航空SQ638航班到日本東京，在機場等候轉機，至下午5時半乘澳門航空NX867航班抵達澳門，在機場接受兩次快測及一次檢測均屬陽性，她至今未有不適，已送到仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療。

前段兩排8乘客被列密切接觸 同機116人須檢疫



與患者同由日本送抵澳門的100名同機乘客及16名機組人員，均被安排入住鷺環海天度假酒店並接受醫學觀察，而坐在患者前後兩排的8人被列密切接觸者，須在路環高頂公共衛生臨床中心接受21天醫學觀察，暫時8人首次核酸檢測結果均為陰性。