新冠疫苗｜調查：78%醫護願打針　六成人選擇科興滅活疫苗

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-22 19:45

政府正籌備疫苗接種計劃，衞生署轄下的科學委員會昨天發表暫擬共識建議，指醫療機構人員是「優先接種組別」的次位，僅次於院舍職員及院友。 香港西醫工會、醫護誠信同行、香港牙醫學會等幾個醫療組織今天（22日）公布一項調查結果，指有78%的醫護人員願意接種新冠疫苗，當中六成人選擇科興的滅活疫苗。另外，有67%的私醫表示願意在診所為市民接種新冠疫苗。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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西醫工會、醫護誠信同行、牙醫學會、私人執業專科醫生協會、女醫生協會進行一項調查，於今年1月7至14日透過電子問卷訪問了930名醫護人員，包括 444名醫生、318名牙醫、130名註冊護士、14名登記護士、24名其他專職醫療人員及醫護學生。

結果發現，728個（78%）醫護人員願意自己接種新冠疫苗，不願意的只有48人（5% ），另有154人（17%）未能決定到。

而在疫苗類別選擇方面，572名 （61%）醫護人員選擇滅活疫苗（科興），202人 （22%）選擇m-RNA疫苗（復星、BioNTech），11%的受訪者選擇腺病毒載體疫苗（阿斯利康），亦有6%的人不選擇任何一種疫苗。

一項調查發現，有78%的醫護人員願意接種新冠疫苗。（資料圖片／張浩維攝）

醫護誠信同行主席林哲玄表示，醫護人員選擇疫苗時，最重視的理據依次是疫苗的安全性，其次是有效性，第三是疫苗技術，最後是對疫苗發展機構的信任。而醫護人員拒絕接種疫苗的理據，包括對疫苗的安全性存疑、有效性存疑、不熟悉發展相關疫苗的技術等。

另外，在受訪的397名的私家醫生中，265名（67%）醫生願意在診所為市民提供新冠病疫苗接種；另也有20%的牙醫願意在診所提供服務。政府計劃設立社區疫苗接種中心，需要聘請醫護人員長期在中心服務，調查發現573 人（62%）願意提供服務。

科興生物克爾研發的來福疫苗是一種「滅活疫苗」，透過滅活技術是將病毒殺死，並過濾至不會致病，從而引起人體的免疫反應，屬於較傳統的疫苗技術。(Kevin Frayer/Getty Images)

調查又指出，受訪的醫護人員要求政府提供支援，包括提供統一的知情同意書；有關疫苗的詳細指引，涵蓋禁忌症、注意事項等；針對疫苗併發症的緊急處理藥物、用品和儀器；醫護人員培訓；24小時熱線支援接種疫苗後出現問題的市民。

科興疫苗似乎供港無期，林哲玄認為政府也可考慮選擇其他滅活疫苗，包括國藥疫苗，但強調最終亦需交由專家根據數據作決定。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

科興在巴西公布的數據只有50.38%有效率，被問到醫護人員為什麼仍然對這款疫苗有信心，林哲玄稱，科興公布該數據時，該項調查亦近尾聲，他相信隨着不同數據公布，受訪者的意願或有所改變；而部分醫護對滅活技術有信心，例如流感疫苗亦是使用該技術，較為常見，醫護較掌握該技術。

科興疫苗似乎供港無期，林哲玄認為政府也可考慮選擇其他滅活疫苗，包括國藥疫苗，但強調最終亦需交由專家根據數據作決定。