新冠肺炎｜陳家強料本港失業數字將會更差　籲港府助受重創行業

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-23 10:03

美國政府換屆，科技大學工商管理學院兼任教授陳家強相信，新任總統拜登對美國控疫會有較詳盡計劃，控疫工作會比前任特朗普好，並預期美國民主派會繼續視中國為對手，但會打常理牌，建立國際盟友對抗中國，但須視乎有否具體成效。 至於本港情況，陳家強預計本港失業數字將會更差，或需待年尾才會穩定，他呼籲港府針對式協助因疫情嚴重受創的行業，但不應容許市民提早領取強積金（MPF），否則日後再有經濟難關時，會有人再提出取出MPF要求。

美國政府總屆，香港總商會總裁梁兆基認為，拜登上場後出招不會如特朗普般雜亂無章，廠商有時間部署及應付。（AP）

香港總商會總裁梁兆基亦認為，美國朝野有共識仍視中國為競爭對手，預期在國際聯手下，貿易前境會更艱難，幸香港企業有彈性，相信拜登政府出招，不會如特朗普般雜亂無章，廠商有時間部署及應付，如撤出生產線或改變出口組合。

港貨標「中國製造」或有望短時間內撤銷

美國早前宣布由香港生產並出口到當地的產品，須標示為「中國製造」。梁兆基估計，此規定有機會在短時間內撤銷，但美國對華加關稅的談判過程相當長，料未來一年半載內不會見到撤銷關稅。

梁兆基亦直言，香港業界對前境並不樂觀，對今年上半年沒什麼寄望，預期「上半年及首季是最黑暗時間」，相信農曆年放寬限制措施的機會不大，或會有更多人失業，需待全民接種疫苗及通關後，經濟才有機會轉好。

科技大學工商管理學院兼任教授陳家強相信，新任總統拜登對美國控疫會有較詳盡的計劃，相信控疫工作會比特朗普做得好。（資料圖片）

陳家強：本港失業數字將會更差 或年末才會穩定

陳家強則預期，未來疫情難測，隨著保就業等政府資助快將完結，本港失業數字將會更差，或需年末才會穩定。他直言疫情需長期抗戰，「不能做一下無後著」，但他相信香港金融市場仍是中國公司首要集資的地方，呼籲港府針對式協助因疫情嚴重受創的行業，如餐飲、零售等。

有建議提出讓市民提早領取MPF，陳直言不贊成政府容許僱主停供僱員MPF，亦不應容許市民拿出MPF使用，否則日後再有經濟難關時，亦有人再提同樣要求。

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