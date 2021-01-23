佐敦封區｜裕安護老院：有數十院友、糧水充足　只限陰性員工換更

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-23 19:38

港府今晨4時宣佈圍封佐敦指定區域，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街的「受限區域」人士，須留在處所並按政府安排接受強制檢測。被圍封範圍內包括一間安老院舍。 涉事的裕安護老院位於新填地街、共3層樓高，護老院職員接受《香港01》查詢時透露，昨日（22日）收到社署通知將會圍封，院內備有充足糧水藥物，現時運作正常。至於員工換更方面，她指政府容許院舍員工換更，但進入指定區域的員工須持陰性證明，並由社署人員陪同並登記，才進出被圍封區域。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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民政事務局局長徐英偉今日早上（23日）到場視察時稱，會派員為區內一間老人院舍的院友採樣，並透露早前已與社署協調，確保限制區內的安老院有足夠人手繼續運作。

據社署網頁資料，被圍封區域內有一間私營安老院，名為「裕安護老院」。該院舍位於新填地街21號地下、13至21號A榮興大廈1字樓及2字樓，院舍可容納人數上限是78人，提供69個宿位。

1月23日，佐敦封區。裕安護老院位於新填地街，在封鎖範圍內。（羅君豪攝）

持陰性檢測結果職員可登記換更

裕安護老院職員廖女士接受《香港01》電話訪問時透露，昨日已接到社署通知會有圍封一事，故提前分配了人手，確保糧食充足等，目前院舍運作正常，「如果無陽性，兩日就可以解封，食物有儲備，蔬菜則只夠兩日。」

她稱，疫情下院友基本上不會外出，全院數十名院友及十多名員工，今天下午1時許已有人員上門為各人採樣，現時已完成檢測。另外，院舍職員可在社署人員陪同下出入換更，只是出入均須登記，入圍封範圍者持有陰性檢測證明，「（圍封範圍）入口要檢測，等幾個字至一個鐘頭左右，都無大影響，運作無問題。」

裕安護老院網頁顯示，院舍主要服務年老體弱、行動不便的長者，並會提供起居飲食。院舍內設大廳、家庭聚會廳及會客廳，設宿位則包括單人私家房，以及用隔版分隔床位。院內常設人手包括1名主管（護士）、4名保健員、11位護理員及5名助理員。