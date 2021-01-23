新冠肺炎｜郵政總局外判司機確診　空郵中心文員初步確診

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-01-23 22:43

香港郵政今日（23日）公布，郵政總局一名外判司機確診，一名空郵中心的文職人員初步確診。

中環郵政總局。（資料圖片 / 江智騫攝）

香港郵政於今日晚上接獲一名外判公司司機通知其確診感染新型冠狀病毒，目前正在家隔離，等候入院接受治療。

該名外判公司司機於郵政總局派遞局擔任駕駛工作，每日早上工作約三至六小時，負責在中環至金鐘運載郵袋及郵務人員。該名外判公司司機並不需要在郵政總局派遞局內工作，亦不需要接觸郵件或執行派遞工作，他每日完成工作後，不會將其車輛停泊於郵政總局內。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

該名外判司機最近一次上班日期為1月22日，他於當晚感到不適，並於今日前往求診及接受病毒測試，於晚上接獲衞生防護中心通知確診。

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另外，香港郵政表示，一名文職人員初步確診，目前正在醫院接受治療。該名文職人員於空郵中心一樓上班，該樓層並不處理郵件。他負責文書工作，無須接觸郵件或公眾，而其工作地點不對外開放。

該員工最近一次上班日期為1月20日，他於當晚感到不適並前往私家醫生求診，於1月22日再次前往政府診所求診並接受病毒測試，於今日上午接獲衞生防護中心通知初步確診。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政今日近中午時分獲悉事件後，已按照衞生防護中心的指引，安排徹底清潔消毒整個空郵中心。香港郵政已就個案通知空郵中心所有人員。與該員工在同一樓層工作間工作的員工被衞生防護中心界定為密切接觸者，需要進行隔離檢疫。雖然空郵中心其他運作樓層的員工並非密切接觸者，香港郵政亦會安排中心所有員工接受病毒測試。

香港郵政表示，一向非常關注員工的職業健康和安全，在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為所有員工量度體溫及提供防護面罩、眼罩、口罩、酒精搓手液、手套及酒精消毒紙巾等防護裝備，並要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔。