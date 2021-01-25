佐敦封區｜商會指果欄無住宅毋須封閉　憂採購人士無地方落腳

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-25 12:40

新冠肺炎疫情肆虐，政府日前封鎖佐敦的「受限區域」，禁令今（25日）凌晨3時半解除，有傳政府亦關注油麻地果欄一帶疫情，封區或會重演。九龍果菜同業商會指，現時疫情只集中在果欄周邊的大廈，而果欄並無住宅，認為若當局再度封區亦不應將果欄劃入受限區，又指午夜後全港18區售賣生果零售商和運輸工人均會聚集果欄，擔心若封區後採購人士無地方落腳。 有在佐敦封鎖區內經營年貨和海味的東主指，封區的影響遠超48小時，慨嘆該區遭標籤為「核心區」後，生意已大跌，批評政府在檢測完成後未有協助清潔和洗街等，亦無提出方案，挽回市民信心。

九龍果菜同業商會副理事長張志祥今（25日）早上在商台節目《在晴朗的一天出發》指，現時疫情只是集中在果欄周邊的大廈，即使要封區亦不應將果欄劃入受限區域，但若政府一意孤行要封區，商販亦束手無策，而近日果欄人流已減少，商販入貨量減半，現正考慮進一步調低入貨量以應對可能出現的封區，但慨嘆早前已預訂的生果正船運到香港，難以大幅下調。

▼1月25日凌晨3:21 佐敦受限區域封區令解除▼

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他又指，臨近農曆新年會入貨大量水果，但如士多啤梨等保鮮期不長，若政府堅決封區，應做好協調工作，並提早3至4日通知商販，以盡量減少貨量，將損失減至最低。他又指，果欄人員流動性高，午夜有全港18區的零售商和搬運人員工作，擔心「突然封，呢理人唔走得」，而果欄內並住宿地方亦無洗手間，市民難以捱過48小時。

佐敦的「受限區域」今日凌晨3時半解封，區內海味舖東主強嫂批評，「影響唔止48小時咁簡單」，慨嘆其店被劃入「核心小區」範圍後，生意已大跌，「本身清潔成點都好，市民對街市冇信心，今日街市好靜，同往日好唔同」。她強調，不少檔販都希望自食其力，希望政府能在封區後加強消毒，重建市民的信心，惟至今仍未有人洗街，難以給予市民信心。

▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼

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同樣在該區賣年貨的傑哥亦指，不少大廈門口仍有海關和政府人員看守，「（市民）見到都唔會入去啦」，直形封區措施「破壞好迅速」，政府現時毫無賠償方案，亦無方案令市民有信心前來購物，「講都冇講，只叫老細體諒」，直言政府做事沒有想後果。

油尖旺區議員李傲然亦直斥封區是「一場鬧劇」，物資補給方面更見當局做事馬虎、草率，政府花費大量資源在區內，卻不知該區的特質，如有大量少數族裔居住，卻在物資包內放午餐肉罐頭。李又指，封區令人心惶惶，擔心重現淘大花園的負面標籤，要求當局應將區內人士送往檢疫中心，而污水呈陽性問題仍未解決，環境局、屋宇署等是否有跟進，公眾毫不知情，直斥當局「虎頭蛇尾，件事未完就走」，他透露多名區議員日後會與屋宇署上門視察區內的喉管狀況。