消息指政府凍結膠袋稅　綠惜地球：用量回升應提升徵費、收緊豁免

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-25 12:28

新冠肺炎疫情嚴重衝擊本港經濟，《香港01》昨（25日）引述消息指，政府擬因應經濟環境轉差而不加膠袋徵費，每個膠袋維持至少收5毫，惟會收緊豁免範圍，如平口袋和麵包膠袋等將不再免費派發。 綠惜地球環境倡議總監朱漢強今（25日）早在電台節目表示，政府提交立法會的文件已沒有提及調整膠袋稅收費，僅提到收緊豁免，認為當局「口風轉咗啲」，而政府亦未有如期在去年做諮詢。惟他認為現時措施下，膠袋使用量減幅收窄，形容是「止跌回升」，建議當局在1至2元之間落墨，亦收緊豁免才能對症下藥。

朱漢強形容本港膠袋使用量有上升趨勢，認為當局有必要調整膠袋收費。（資料圖片）

朱漢強今早在港台節目《千禧年代》表示，官方提交到立法會有關膠袋徵費檢討的文件，未有再提及收費檢討，僅建議收緊豁免，認為與環境局局長黃錦星前年的口風有變，「口風轉咗啲」。

他引述2019年數據指，整體都市固體廢物減少，膠袋亦銳減一成，認為是在反修例示威下，商業活動減少，令廢物亦相應減少，惟再參考2018年或之前的數據卻發現，膠袋使用量的跌幅收窄，更有「止跌回升」的趨勢，相信日後會再一步上升，尤其是便利店的使用增長很大，麵包點的使用量亦沒有下跌。

朱漢強認為，只要市民自備購物袋，即使膠袋徵費加至2元根本毫無影響，「唔係話冇得選擇」。（資料圖片）

倡徵費加至2元

被問題會否擔心膠袋收費調高後會否惹起市民反響，朱亦相信會有不滿聲音，惟現時本港一年合共棄置40多億個膠袋，每人平均一日丟掉1.5個，認為只要市民自備購物袋，即使膠袋徵費加至2元根本毫無影響，「唔係嘅話冇得選擇。」他建議當局可以1至2元中間落墨，又指愛爾蘭等地亦因應情況調整膠袋的收費。

朱漢強直言若政府不將豁免規限，如限制平口袋的使用，「加費加幾多都冇意思」。（資料圖片）

朱漢強續指，2015年整體膠袋使用中，有75%至80%屬於其他類別，即平口袋和麵包店膠袋等，形容「網口太闊」，直言若政府不將規限收緊，「加費加幾多都冇意思」，他建議當局收緊平口袋的使用，以及對已密封的麵包、冷凍食品等的使用。