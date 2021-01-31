本地科創研發無味臭氧納米氣泡水　望取代漂白水、酒精消毒助抗疫

撰文： 郭曉晴 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-01-31 10:00

新冠肺炎疫情持續，巿民外出都隨身帶備酒精搓手液等消毒產品，回家後亦勤加清潔家具，但巿面上的消毒產品都多有難聞味道，並含有各種化學成分，長期使用難免令雙手乾燥，甚至刺激皮膚或物品表面。 於本港創辦的納米及先進材料研發院（NAMI），就研發加入臭氧的納米氣泡水，水無色、無味，可用於家具、用具等表面消毒。該研究院的高級技術經理何嘉儀博士表示，測試結果顯示臭氧納米氣泡水能做到傳統消毒劑的效果。團隊亦已參與「公營機構試用計劃」特別徵集，未來將於安老院安裝納米氣泡消毒水機試用，協助防疫。

臭氧納米氣泡助消毒 技術早獲日內瓦發明展金獎

何嘉儀解釋，臭氧氣體是一個非常強的氧化劑，具有消毒殺菌功效。NAMI研發的納米氣泡發生器，可將製造出來的微氣泡撕裂成納米氣泡，直徑為50至300納米。而細菌和病毒的直徑為10至1000納米，與臭氧納米氣泡的大小接近，故氣泡可以有效地氧化附近細菌和病毒的外層結構，降低活性，從而達到減少細菌和病毒傳播的效果。

肉眼無法看到納米氣泡，水中浮動的是微氣泡，納米氣泡需透過光線折射觀察。（盧翊銘攝）

何嘉儀指，臭氧納米氣泡水的表面消毒測試成效視乎與細菌的接觸時間，第三方實驗室的測試結果顯示5分鐘內已可殺滅99.5%常見細菌，包括金黃葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌及海事腸球菌。而同樣由冠狀病毒引起的沙士，亦有科學報告提到用臭氧水可以在2至10分鐘之內令到沙士病毒的活性降低100%。NAMI的納米氣泡技術早在2017年時已獲得瑞士日內瓦發明展金獎，並於世界各地申請專利。

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安老院試用納米氣泡消毒水 防疫情傳播

疫情期間，創新科技署於去年3月至4月推出為在香港防控2019冠狀病毒而設的公營機構試用計劃項目特別徵集，透過創新及科技基金支持本地防控疫情的科技應用，在公營機構試用。NAMI會於一所安老院及香港科技園放置納米氣泡消毒水機，讓清潔人員利用納米氣泡消毒水清潔，如枱面、用具、門柄等，減低疫情的傳播。

將於安老院試用的臭氧納米氣泡水機。（圖片由NAMI提供）

與傳統消毒劑，如酒精類產品相比，何嘉儀指納米氣泡消毒水亦能做到類似的消毒功效。相比漂白水、酒精消毒等產品，納米氣泡消毒水刺鼻味道、腐蝕性或刺激皮膚的問題相對輕微。未來三月將到安老院安裝納米氣泡消毒水機，並定期檢查及抽取樣本化驗，試驗產品的成效，並可長遠、更大範圍地應用研發技術。

疫情下常用酒精消毒或會令皮膚容易乾燥，甚至紅腫、敏感。何表示，NAMI與本地公司合作開發霧化形式的臭氧納米氣泡水，可用作手部及物件消毒。有鍳於巿民會擔心吸入霧化氣體會否增加感染風險，團隊研發過程中亦有考慮相關問題，研發出可安全使用的霧化臭氧納米氣泡水。產品現已完成研發，計劃今年以小量生產推出巿場。

何嘉儀博士表示疫情下NAMI與合作夥伴已推出兩個有效協助防疫的相關產品。（盧翊銘攝）

未來應用食品科技 助本地食品工業

何嘉儀指，未來希望將納米氣泡技術應用於食品行業，研究各類氣體的應用，例如透過氧氣及空氣納米氣泡，去縮短食品的發酵時間，或提升食品質素。而透過氮氣納米氣泡亦可以減慢食品的氧化程序，從而可以提升食品保鮮或保質的期限，應用於油、醋等食品上。

NAMI早前亦與另一公司合作研發以超聲波納米氣泡冷萃咖啡機，透過水中產生的空氣納米氣泡和超聲波能量，在10分鐘內製作如冷萃咖啡的飲品，取代傳統12到24小時的浸泡時間，避免長時間冷藏而引致細菌繁殖的風險，此產品亦獲得全球「2020百大科技研發獎」。

何嘉儀表示，食品行業算是現時唯一留在香港的工業，希望為本地工業出一分力，雖然現時較少產品應用於巿面，但其實現時納米氣泡技術已常於食品廠應用，如處理食品外包裝的消毒。