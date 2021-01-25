平機會調查指自資體育總會制定反性騷擾政策意欲低　僅6成有制定

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-25 16:05

2017年香港女欄王呂麗瑤自爆「me too」性侵犯事件，引起社會對體壇性騷擾事件關注。平機會今日（25日）公布研究，發現9成體育總會已制定反性騷擾政策、行為守則 ，當中全部60間受資助總會已制定，但19自資總會中，僅得58%有制定，意欲相對較低。

平機會指，自資體育總會僅餘半願意制定反性騷擾政策。（黃詠榆攝）

平機會於去年5月至10月間，進行資料搜集研究，了解港協暨奧委會轄下79間體育總會，是否已制定反性騷擾政策或行為守則。

平機會署理營運總裁朱崇文表示，研究發現，截至去年10月，有71間（90%）體育總會已制定反性騷擾政策，或行為守則，與2014年僅得20間（27%）的數目，6年間大增31間。

反性騷擾守則少有提及處理投訴人員資料及原則，會削弱效能。（資料圖片）

若以受資助總會及自資總會兩者劃分，全部60間受資助總會已制定，當中28間總會更制定了反性騷擾政策及行為守則。不過，在19間自資體育總會方面，僅得11間，即58%制定，其中 2間總會兩者兼備，5間制定政策，4間只有行為守則。

另外，政策、研究及訓練主任盧定宇指，在「11項有效反性騷擾政策的必要元素」」，而守則通常只包括對性騷擾零容忍的聲明、性騷擾定義，但鮮有提及處理投訴人員資料、投訴原則等，「是會削弱效能」。平機會建議，體育總會應鼓勵及協助其屬會，採納政策及預防措施。