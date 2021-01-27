《警聲》特刊回顧守護動物歷史　水警總部70年代養「警鴿」作通訊

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-27 09:28

虐待動物案件近年屢見不鮮，警隊於2019年接報處理多達60宗殘酷對待動物案件，已偵破33宗及拘捕36人；去年，警方立案調查70宗同類案件，已偵破39宗，有50人被捕。 香港警隊刊物《警聲》今日（27日）推出特刊《動人故事 守護動物篇》，回顧警隊守護動物歷史，原來水警總部70年代初曾飼養「警鴿」，透過「飛鴿傳書」與水警輪通訊。隨着科技發展，「警鴿」已全數退役，「警署貓」成為近年標誌。

水警總部七十年代初曾飼養「警鴿」，透過「飛鴿傳書」與水警輪通訊。（警隊提供圖片）

長洲警署有兩隻貓警察

警隊特刊載有13篇專訪，當中提及警隊於上世紀70年代初期，位於尖沙咀的水警總部，因仍未裝設無線電通訊設備，需要飼養「警鴿」與港口的水警輪聯絡。

雖然「警鴿」經已退役，但近年不少警區就出現了「警貓」，例如長洲警署就有一對小貓「小白」與「哈姆」，其中「哈姆」特別喜歡跟隨軍裝同事「巡邏」，成為了警署的標誌。

流浪犬變「尖子」警犬Golf

特刊亦刊出一段流浪狗Golf變「尖子」警犬的故事，警隊領犬員阿宏憶述，當初Golf有不少壞習慣，例如會在街上執食物、追小動物等，並不容易糾正，在阿宏付出愛心及時間建立感情後，Golf成功以第一名成績畢業，之後被派駐油尖警區及西九龍衝鋒隊工作，更曾以震懾力嚇退一名持刀的外籍人士。

阿宏希望市民關注棄養及流浪犬問題，其實部分犬隻都可以成為警犬發揮潛能。

流浪犬Golf由被棄養犬成為「尖子」警犬。（警隊提供圖片）

市民協助破虐狗案

去年本港發生一宗寵物美容師虐案，備受公眾關注，特刊專訪了調查員阿熹，阿熹憶述，當時網上流傳多段寵物美容師虐狗片段，疑犯一直保持緘默，最終獲一名曾於案發店舖任職的女子協供協助，成為控方強而有力的證人，疑犯被判處入獄8個月，阿熹指出，沒有市民積極提供線索和協助調查，案件不可能在短時間內偵破。