新冠疫苗｜陳肇始：首批100萬劑BioNTech疫苗　料2月下旬抵港

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-26 10:17

新冠肺炎疫情反覆，港府已准復星醫藥及德國藥廠BioNTech的疫苖在港緊急使用。食物及衞生局局長陳肇始，今日（26日）在港台節目《千禧年代》表示，首批100萬劑BioNTech疫苗，已完成生產及通過安全品質測試，預料2月下旬可由德國運抵本港，而政府正準備在18區設立接種中心，若完成質檢程序，便會開始接種。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

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陳肇始說，18區將設立疫苗接種中心，為特定群組接種，亦會為安老院舍安排上門接種。她重申，衞生署及專家有指引，須平衡長期患者接種的好處及風險，專家會評估整體風險，才決定哪類人士獲優先接種，如安老院職員、較高風險的60歲以上院友等。她引述疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財意見，當局可考慮不在同一時間，為同一院舍人士接種疫苗。

。物及衞生局局長陳肇始今日（26日）在港台節目《千禧年代》表示，首批100萬劑疫苗完成生產及安全品質測試，預料下月下旬可由德國運抵本港。（資料圖片）

為確保疫苗持續安全有效，她稱，當局已附加條件，申請人須提交有關疫苗的最新臨床數據及安全報告等。

至於會否考慮引入國藥滅活疫苗，陳肇始稱，政府人員有與科興聯絡，要求提供數據作審批 ，現時工作仍進行中。她強調，選購疫苗須以科學為本，視乎整體供應情況，考慮技術、研發程度及物流需要等。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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被問到早前佐敦封區強檢的成效，陽性比率會否過低或不值得封區？陳肇始解釋，當時民政局人員評估有關區域多舊樓、三無大廈及大量劏房，故劃作限制區執行強檢，形容成效好，亦在預期48小時內解封。她重申若有需要，在指定區域強檢是好的方法，會繼續按現有機制，要求有確診者、高風險大廈住戶檢測。