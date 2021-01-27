果欄商會張志祥：正聯絡政府安排果欄從業員自願檢測　盼免封檢

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-27 10:16

有消息傳出油麻地果欄或會被封區檢測，九龍果菜同業商會理事長張志祥今日（27日）表示，正聯絡政府安排為果欄從業員進行自願性檢測，目標是約8成從業員參與，希望以此換取毋須封檢。

有消息傳出油麻地果欄或會被封區檢測。（資料圖片）

九龍果菜同業商會理事長張志祥今日在商台節目中指出，考慮到全港18區的人都有機會到果欄，流行性大，而政府圍封地方是希望進行檢測，正聯絡政府，表達從業員願意自願檢測，希望不用圍封果欄，他形容對方消息正面，目標是今天內安排60至80%從業員檢測。據他所知，直至昨日（26日）仍無任何果欄從業員屬確診者。

政府新增的「紅磡指定區域」內有不少與殯儀業相關店舖。（資料圖片）

另外，受疫情影響健身中心及運動埸地至今未未能復業或開放，香港體育教練工會籌委温遠雄在港台節目《千禧年代》表示，疫情持續一年，業界一直耐心守規則捱住，但捱至第四波已感不是辦法，也未知會否有第五、六波的來臨，認為應學習與疫症共存，而非「多（個案）就關、少就開」，又質疑指當花市都可以重開，球場為何不能？

對於有消息指或重開室外運動場，他認為對業界及市民都是好事，強調業界願意管理球場秩序，僅開放一個出入口進行團隊運動，希望與政府商討防疫方案，令業界能夠生存，而非「每日望天打掛」，直言感到好抑壓。