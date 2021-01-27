封區檢測｜何栢良：油尖旺爆疫因追蹤慢　污水化驗滯後

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-27 12:22

港府昨晚（26日）圍封油麻地碧街和東安街，要求「受限區域」內的住戶接受強制檢測。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（27日）形容，昨日封檢在12小時內完成是比以往快，形容是值得肯定，惟他直言，本月疫情反彈是源於將軍澳藍田隧道及中九龍幹線中段隧道兩項工程地盤爆發，而地盤確診個案追蹤工作慢，致油尖旺一帶「火燒連環船」屢現確診，他批評港府不可轉移視線及責任，若認為「三無大廈」屬高危，應在出現確診者後便盡快（如24小時內）完成檢測預防，而非爆發兩至三周後才視乎污水檢測結果決定是否圍封或安排強檢。

何栢良批評，本月疫情「大反彈」，主要是因為將藍隧道及中九龍隧道兩個地盤出現爆發，但追蹤工作不夠快及不夠嚴謹，引致油尖旺區舊樓爆疫。（資料圖片）

何栢良形容，昨日政府跨部門動員在12小時內完成「上門掃樓」，即場雙軌檢測有效率，是值得肯定。惟他直言，第四波疫情初期與跳舞群組相關，至本月「大反彈」時，18個行業的場所已被嚴格限制營業，主要是因為將藍隧道及中九龍隧道兩個地盤出現爆發，直接引發佐敦油麻地疫情。他直言，油麻地碧街最早個案是源於舊式唐樓，與中九龍地盤有關，批評政府當時追蹤工作做得不夠快及嚴謹，否則基本上可避免舊樓疫情爆發。

何栢良認為，若政府擔心某住宅或工作地點屬高危或有隱形患者，應在出現確診者時要求檢測，而非爆發兩至三周後才依賴滯後的污水結果，才進行圍封檢測；若評估是「三無大廈」（即「無業主立案法團、無管理公司及無居民組織」的大廈）屬高危，應留意全港18區合共5,300幢同類大廈，萬一出現確診者便盡快（如24小時內）完成檢測。



何栢良：封檢須向市民解釋原因 否則對政府信心亦「清零」

何栢良促政府圍封檢測前多向市民講解須檢測的原因或潛在風險，否則即使最終本港個案「清零」，市民對政府的信心都「清零」。

將藍隧道一個月內第二度爆疫需停工。圖為隧道的藍田出入口地盤。（資料圖片）

建議為被停行業及地盤工優先注射新冠疫苗

另外，港府預告新冠疫苗或於2月下旬抵港，屆時將優先為醫護、長者及院舍宿友等接種。何栢良指出，若政府目標是希望社會盡快回復正常，亦應預早安排易發生群組爆發（如地盤人員），以及18個被勒令停業的行業亦可優先接種疫苗。

他解釋，難要求地盤人員全天候配戴口罩，亦相信被要求停業的行業人員願意注射的比例高，但按現時情況預計，不論是相關行業或地盤人員最快可能在4月或5月才可被安排接種，直言若中間再現酒樓、餐廳或地盤大爆發，疫情將永不止息，「點搞都搞唔完」。

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