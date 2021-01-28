教大設計教材結合編程與英數常教學　培訓高小生運算思維

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-28 08:00

港府近年積極推動STEM，不少中小學都讓學生學習編程。香港教育大學早前獲優質教育基金撥款支持，設計將編程結合英文、數學及常識科知識的教材，並在去年邀香港天主教教育事務處合作，在本港十間小學試行。負責計劃的學者形容，計劃有助提高學生的學習興趣，既能增加他們的學科知識，亦有助訓練下一代擁有編程思維。 今年除擴至另外十間小學參與，亦會為教大應屆畢業生提供培訓，讓準老師把握相關知識，在小學界推展編程教學。

教大教學科技中心總監及數學與資訊科技學系教授江紹祥。（教大提供）

教大教學科技中心總監及數學與資訊科技學系教授江紹祥指，計劃在2020年初開始，教大團隊了解各學科課堂的教學需要後，分別就英文、數學及常識科製作教材，每科一套，供高小學生使用，希望強化學生的運算和邏輯思維，提高同學對學科的學習興趣及動機，鼓勵他們在不同層面追求科技創新。

透過編程軟件以「尋寶遊戲」讓學生熟習地圖指示方向



本港小四英文科教學單元中包含公共設施名稱、地圖指示及方向，團隊用編程軟件設計了線上「尋寶遊戲」，讓學生先學習醫院、超市和書店等英文詞語，再邀學生運用編程技巧，自創路線，從中學習英文指示路向的字句，如轉左、往前走及過馬路等。

而小五常識科雖學習學習電及電路的知識，團隊在電腦中模擬接駁電路及製作智能交通燈系統，讓學生思考如何運用感應裝置改良日常的交通燈系統。

由於需要使用電腦或平版電腦學習，課堂會轉往電腦室進行。

疫情下無法上電腦課 以英文課時補教編程知識

由於需要使用電腦或平版電腦學習，課堂會轉往電腦室進行，惟疫情下學生轉為網課，有份參與計劃的佐敦谷聖若瑟天主教小學老師董朗芝直言，需以英文科課時補教編程知識及Scratch基礎知識，令教學時間變得倉卒，未必有時間監管學生學習進度，幸新教學法引起學生興趣，願意不停嘗試，從中學習了新的英文詞彙、簡單句式及如何形容方向等。

該校主任梁幗君補充指，編程設不同程度，並以遊戲形式進行，課堂氣氛比以往更佳，學生在設計Scratch程式時更願意學習額外的東西，比傳統教學的死記硬背更能推動自主學習。

疫情下學生轉為網課，有份參與計劃的老師直言，須以英文科課時補教編程知識及Scratch基礎知識，令教學時間變得倉卒，幸新教法增加學生學習動機。（資料圖片／羅君豪攝）

學生英文成續有顯著進步

除了學生學習較主動，他們的成績亦有進步。教大團隊在計劃前後均有為參與學生評估表現，當中英文科學生學科能力平均分（滿分20分），由7.95分上至13.92分。香港天主教教育事務處教育事務主教代表助理葉介君認為，以編程教學法教英文、數學及常識，取代傳統課堂，有助提升學生的學習意慾，他感謝教大為小學教師提供相關培訓，期望編程結合學科的教學法，未來可推至本港天主教教區全數55間小學。

教育大學將在今年4月至5月，為應屆畢業生提供編程教學法培訓，希望增加他們的就業競爭力。（資料圖片）

教大將為畢業生提供相關師訓 盼增就業競爭力

而江紹祥透露，團隊將參考新加坡教育界做法，是次為期兩年的計劃，首年由教大培訓教師，第二年則由有相關教學經驗的學校教師，培訓其他教師；教大將於明日（29日）下午2時半舉行成果分享會，有興趣人士可到教大網站報名。

另外，教大內部將在今年4月至5月為應屆畢業生提供工作坊及培訓，讓有興趣的準老師學習編程教學法，增加就業競爭力。