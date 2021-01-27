強制檢測大廈｜增10幢大廈　嘉湖山莊麗湖居第9座上榜

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-27 17:31

疫情持續未緩和，衞生防護中心公布今日（27日）新增60宗確診個案，須納入強制檢測大廈名單繼續擴大，再有6幢大廈「上榜」，包括天水圍嘉湖山莊麗湖居第9座、荃灣梨木樹邨榕樹樓，而指定區域則有4幢大廈列入強制檢測名單，包括油麻地東安街順安大廈和佐敦「八文樓」文英街文景樓等。

天水圍嘉湖山莊麗湖居第9座被列入強制檢測大廈（資料圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再有6幢大廈列入強制檢測名單，形容涉及的大廈「較多」，包括屯門蝴蝶邨蝶意樓、土瓜灣馬坑涌道8-10號祥雲大廈、何文田邨綺文樓、梨木樹邨桃樹樓、嘉湖山莊麗湖居第9座，以及位於西灣河的東熹苑華熹閣。張竹君續指，被點名的大廈僅衞生防護中心暫時找到的個案，有待確認後才會直式發出強制檢測公告。

被列入強檢名單的大廈，至少有兩個單位有住戶染疫，張竹君指，何文田邨綺文樓、嘉湖山莊和華熹閣，均涉及兩個同座向的單位，惟兩個染疫單位相隔多層，而蝴蝶邨蝶意樓的兩個單位各有一人確診，兩人為鄰居但互不相識。

▼1.27市民到梁顯利油麻地社區中心檢測▼

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至於在油麻地指定區域內，亦有多幢大廈上榜，包括東安街順安大廈、碧街上海大廈、以及上海街434號，而在佐敦指定區域則有文英街的文景樓。順安大廈早前已有兩個單位「中招」，各自有源頭，染疫的兩人亦相識，今日新增兩個單位有確診者，其中一人與較早前個案同層和相識，另一人則不同層。

▼1月18日柴灣峰華邨曉峰樓檢測、袁國勇視察情況▼

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早前疑出現垂直傳播而須撤離的柴灣峰華邨曉峰樓，張竹君表示，正在隔離的居民即將完成檢疫，建議為他們進行多一次強制檢測。