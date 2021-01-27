UA宣布2月底停運K11 Art House戲院　林建岳旗下豐德麗集團接手

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-27 18:32

新冠肺炎疫情重創本港電影業，戲院被政府要求停開，至今未能恢復營業。UA Cinemas今日（27日）透過社交網站facebook公布，由於租賃結束，2019年暑假才開幕的K11 Art House，將於2月28日停運。有關戲院業務由林建岳旗下的豐德麗集團收購，生效期為今年3月1日。UA表示，屆時現金券將可繼續在3月1日或之後新營運的K11 Art House內使用。

K11 Art House以自然物料及暖色素材貫穿整個空間，打造出瑞士山屋建築風格。（K11 Art House）

位於尖沙咀星光大道旁的 「K11 Art House」，是UA院線的旗艦影院，翻查報導，該戲院由籌備至落成花近5年，至2019年8月才開幕。戲院內設12個影廳，座位逾1,700個，備有IMAX Laser影廳，而多功能表演藝術影廳更配備舞台、燈光、音響及放映設備，適合各類型現場表演及活動。

惟戲院開幕之時遇上反修例風波，之後新冠肺炎疫情來襲，政府多次勒令暫停營業。疫情至今近一年，UA終宣布，因租賃結束，UA 院線將於2021年2月28日停止營運 K11 Art House。

+ 2 + 2 + 2

豐德麗收購K11人文購物藝術館L4及L5 營運戲院及相關業務

據豐德麗控股公布資料，集團旗下公司在本月25日以5,600萬元收購尖沙咀K11的人文購物藝術館L4及L5，用作集團戲院營運及相關業務，期限為今年3月至2031年1月3日。

豐德麗集團屬林建岳旗下麗新系的公司，主要從事戲院營運、電視節目、電影、音樂製作、媒體及娛樂投資等，在港經營11間戲院，內地亦有3家戲院。集團形容，雖戲院營運自2020年初新冠肺炎爆發起不可避免地受到影響，但集團仍對娛樂業基本需求抱審慎樂觀看法，一直謹慎評估收購新戲院場地及升級其現有戲院設施的機會。集團認為是次收購可加強集團在戲院行業的領先地位與競爭力。

UA Cinemas今日（27日）透過社交網站facebook公布，由於租賃結束，K11Art House將於2月28日停運。（「UA Cinemas」facebook截圖）

UA表示，將為「Art House Loyalty Club 」會員辦理退會手續，而現金券將可繼續在3月1日或之後新營運的K11Art House內使用。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼