港鐵非禮及偷拍裙底案去年暫有155宗　有色魔腳綁運動攝影機掃瞄

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-29 00:01

在港鐵發生的非禮及偷拍裙底案，去年首11個月共有155宗，受害人年齡最細只有11歲，下半年宗數上升，案發時間主要是下班時段，人流多的大型轉車站或鄰近商業區的港鐵站，最多色狼出沒。警隊鐵路特遣隊於過去3個月出動便衣警巡視，共拘捕16人，2宗非禮案均在車廂內發生，偷拍裙底案近85%趁在扶手電梯及樓梯犯案。除了利用手機，有個案將運動攝影機綁在腳腕偷拍裙底。警方呼籲，破案關鍵在於事主敢於揚聲喝止及目擊者挺身指證。

受害人最大68歲 下半年個案增近三成

去年首11個月，警方鐵路警區接獲的侵犯女性罪案共有155宗，當中63宗涉非禮、92宗涉「偷拍裙底」，受害人年齡界乎11歲至55歲。共有113人被捕，年齡界乎18歲至68歲，破案率近73%。2018年同期則有238宗。

鐵路警區區行動主任、署理總督察呂韻姸表示，相信受疫情影響，與乘客人數減少有關，不法之徒較難落手；不過下半年外出人數增多，宗數亦隨之較上半年上升約28%。

下午繁忙時間佔最多 色狼揀三種車站出手

大部分犯案在傍晚5時至8時即下班時段，其次是早上8時至11時的上班時段，人流多的大型轉車站、鄰近商業區或大型商場的港鐵站亦較高危。過去3個月，特遣隊派出便衣警潛伏共拘捕16人，分別涉及2宗在車廂內發生的非禮案，及14宗「偷拍裙底」，約54%在電梯發生、約31%在樓梯、15%在升降機內。呂韻姸表示，不法之徒看準人多擠迫易隱身、及有較多女性作為目標。

有色狼留長髮 受害人以為是女人

港鐵非禮案常見犯案手法包括故意站近等事主站不穩時趁機「抽水」，鐵路警區特遣隊主管、署理督察李玉霞表示，除了用手機鏡頭偷拍外，有個案利用應用程序隱蔽手機攝錄畫面，亦有個案將運動攝影機綁在腳腕掃拍裙底等。

不法之徒「無樣睇」，李玉霞表示，曾有被捕人瘦小留長髮，「連受害人都以為係女性。」去年亦有兩宗個案是男乘客遭非禮。

警方提醒傍晚5時至8時即下班時段，人流多的大型轉車站、鄰近商業區或大型商場的港鐵站較高危。（資料圖片／余俊亮攝）

女文員挺身揭港鐵揩油色魔

女文員陳朗瑩曾協助偵破非禮案獲嘉許「好市民獎」。她憶述事發正值早上上班時段，在樂富站上車後，留意到一對男女因年齡差別「貌似父女」，但仔細觀察後，二人舉止並不似相識，女事主集中於聽歌，起初無為意該男子的手貼近其大腿，察覺後面露驚慌，她挺身安撫並為女事主報警作證。該男子其後被捕，並罪成判刑。

他們呼籲事主勿啞忍，及目擊者挺身指證，坦言如事後才報案難追查，可即時報警及通知港鐵職員協助攔截可疑人士，就可能將不法之徒繩之以法，曾有被捕人及後被發現犯案纍纍；並提醒要多留意身邊有無可疑人士「企得特別埋」，及不時機警察看身後位置。呂韻姸強調，非禮及偷拍裙底均屬刑事罪行，一經定罪將留有案底，「切勿抱僥倖心態以身試法」。