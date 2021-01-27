保安局斥外國政客試圖施加壓力︰金融機構履責協助警方是理所當然

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-27 23:56

前民主黨立法會議員許智峯與家人在滙豐、恒生及中銀香港的戶口被凍結。滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）及首席法規部主管貝爾（Colin Bell）1月26日接受英國國會外交事務委員會的質詢，稱有關決定是根據香港警方要求才進行。 保安局今日（27日）發表聲明指，對於有人作出偏頗言論誤導公眾，以及外國政客施加壓力，嚴正斥責該混淆視聽的言論及政治操作。保安局又指，金融機構履行法律責任協助警方調查，是理所當然，特區政府予以肯定和支持。

前民主黨立法會議員許智峯2020年12月離開香港，其後宣布流亡海外後，他與家人在滙豐、恒生及中銀香港的戶口被凍結。滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）及首席法規部主管貝爾（Colin Bell）1月26日接受英國國會外交事務委員會的質詢，稱有關決定是根據香港警方要求才進行。

保安局︰嚴正斥責該混淆視聽的言論及政治操作

保安局今日表示，警方為打擊違法行為，必須依法調查，按需要向相關機構搜集證據及索取資料。惟有人作出偏頗言論誤導公眾，令人以為合法的搜證工作，只可在疑犯同意下進行，試圖製造警方不公的假象，亦有外國政客對依法履行職責的機構施加壓力。保安局指，嚴正斥責該混淆視聽的言論及政治操作。

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保安局強調，根據現行法例，警隊有法定責任採取合法措施，以防止和偵查刑事罪行及犯法行為，法律亦賦予警方合法權力向裁判官申請手令搜集證據。警方在調查案件時，會按需要向相關人士或機構索取與偵查罪案有關的資料。這是警隊的法定職責，必須依法履行。

金融機構協助警方調查 政府予以肯定和支持

保安局續指，本地金融機構遵從香港法律，履行責任，依法處理涉嫌洗黑錢的資金；但有外國政客試圖施加壓力，該行為罔顧法治，純粹出於政治動機。保安局認為，事實上就打擊洗黑錢而言，跨政府組織財務行動特別組織要求金融機構，向主管當局提供客戶紀錄。香港的法律符合有關要求。

保安局強調，香港是法治社會，執法機關有責任對所有違法行為採取行動，而金融機構履行法律責任協助警方調查，是理所當然，特區政府予以肯定和支持。

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