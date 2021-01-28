偷拍多名女同事裙底　警總男文員求情稱尋求刺激犯案　被判囚82天

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-01-28 14:23

在警察總部工作的一名已婚男文員，多番偷拍女同事的裙底春光，最終被一名事主懷疑被偷拍報警，警方並在其手機內發現逾百段裙式影片。據悉，部份片段在警總內偷拍，但因現行法例所限，只就在公眾地方的偷拍行為被起訴。文員今(28日)在東區法院承認13項作出有違公德行為罪，因尋求刺激而犯案。裁判官判刑指文員初次犯案時，大女只得10個月大，其妻子在他被捕後才懷有幼女，他犯案時知道後果，家庭負擔非求情理由，最終判他入獄82天。

被告林進業（38歲），報稱公務員。他承認於2018年12月5日至2019年11月21日期間，在灣仔軍器廠街行人天橋、灣仔電車站等地方，偷拍女子X、Y、Z及多名不知名女子的裙底。

裁判官指家庭負擔非求情理由

辯方求情時透露，被告已婚並育有兩女，現時分別3歲和2個月大。辯方，被告因生活壓力，想尋求刺激而犯案，並非以影片作淫褻用途，其犯案與本性符。辯方續稱，被告案發後失去工作，並患上抑鬱症，望裁判官可判處緩刑。

惟裁判官判刑時指，偷拍裙底的行為是侮辱女性，又指被告最初犯案時，大女只得10個月大，其妻子在被告被捕後才懷有幼女，他犯案時知道後果，家庭負擔非求情理由，最終決處他監禁82天。

被告林進業今在東區法院被判囚82天

據悉有影片是在警總內偷拍 但因現行法例所限 未能起訴

案情指，被告一名同事A於前年11月20日穿裙子上班。她在灣仔警察總部的搭自動電梯時，懷疑遭身後的被告偷拍裙底，翌日報警。警方檢驗被告的手機，發現124段影片及12張照片，拍到裙底春光。其中15段片段拍到被告的女同事X、Y及Z的裙底，在商場和港鐵等地拍攝。

據悉，手機內有影片在警總內偷拍，但因現時沒有法例規管私人地方的偷拍行為，律政司只能就被告在公眾地方的偷拍行為作出起訴。

案件編號：ESCC2583/2021