新冠肺炎｜強制檢測後未發現確診　190戶無應門　東發大廈未解封

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-29 08:55

政府昨晚突擊封鎖北角指明「受限區域」（即錦屏街東發大廈A、B、C和D座），今日(29日)上午7點未能如期解封，政府新聞處公佈，指區内約475名居民接受檢測，沒發現確診個案；到訪約660戶，扣除被撤離單位約190戶沒人應門。 政府早上七時完成強制檢測行動後，仍在現場進行執法行動，以確認所有人已接受強制檢測，唯已出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測人士可離開。至於東發大廈幾時解封，要待政府另行通知。

早上7時居東發大廈旳住户登記後，可取得一盒口罩離開。有住户稱，曾於早上5時多下樓嘗試離開不果，對整體安排滿意，但指政府應更早「封區」，以令居民安心。有住户則不滿政府太遲派發糧食，稱昨晚只可食蘿蔔糕作晚餐。



政府昨日(28日)於「受限區域」內設立12個臨時採樣站，截至今日凌晨二時撤站，約475名居民接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測，沒有發現確診個案。

此外，政府亦派員到訪約660戶，扣除C座住戶被撤離的6及7號單位，約190戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府欠缺詳細資料，會採取措施跟進。

東發大廈住户登記後可取得一盒口罩離開。(張嘉敏攝)

自今日上午七時起，北角指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。會另行公布正式撤封鎖區的時間。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

任何於公告中指明期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須接受強制檢測。

▼東發大廈封區情況▼