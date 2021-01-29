港府將收緊機組人員檢疫安排　工會：每次離家35天、收入再減

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-29 11:11

港府早前預告，現獲豁免檢疫的機組人員，將來抵港後需在指定酒店檢疫14天，新安排或於下月實行。國泰有意讓機組人員自願參與連續21日的「閉環式」工作，即三星期內不入境香港，之後再隔離14日及放假休息14日。 國泰空中服務員工會主席王思敏表示，暫未清楚新安排實施日期，惟若連同檢疫日期，未來機組人員每次工作的離家時間長達35天，難以照顧家庭，加上農曆年將至，估計不少機組人員未必願意長期離家，屆時航班數目或再減。

國泰空中服務員工會主席王思敏（中）指，若政府要求機組人員檢疫14天，公司或安排同事連續21天工作，即使外站有休息日，機組人員每次離家時間長達35天，難以照顧家庭。（資料圖片／余俊亮攝）

王思敏今日（29日）在港台節目中表示，公司暫未公佈未來航班情況，惟她直言，新要求下，機組人員或會被安排連續工作21天，連同檢疫須離家35天，若夫妻同屬機組人員，將難以照顧家庭；加上農曆年將至，她預期不少人都希望留家陪伴家人而拒絕工作，屆時整體航班數目或再減少。

她又說，即使機組人員願意出勤，但回港隔離14天後，再放14天假期，前後28天無工開，期間沒外站津貼，即收入將再減少數以千元，期望公司為同事提供補貼。

機組人員現時在外站多足不出戶 基本上不會接觸當地人



王思敏認為，機組人員現時在外站多足不出戶，基本上不會接觸當地人，而乘客須持陰性證明書才上機，近日輸入個案少，相信機組人員非輸入源頭，亦非本地爆發源頭，重申機組人員普遍認為回港後接受檢測及隔離24小時的現有做法已足夠。