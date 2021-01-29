強檢區劏房盤　深水埗一房2碌架牀4人住　人均面積與乒乓球枱相約

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-01-29 17:57

新型肺炎疫情反覆，多區出現傳播群組，政府除大動作「封區」外，自上月起亦訂明多個「指定區域」：住宅大廈如有一宗或以上個案，或污水檢測呈陽性，均會被納入強制檢測範圍。不少強檢大廈位於劏房林立的油麻地及深水埗唐樓區。 《香港01》翻查租盤網站發現，油麻地及深水埗兩區現時的唐樓或單幢大廈租盤中，約一成至兩成租盤聲稱實用面積是150平方呎或以下，估計多為劏房。 當中更有「牀位」出租，「四人共住」在120平呎的房間，即人均面積僅30平方呎，比乒乓球枱還要小，擠逼居住環境恐致進一步傳播風險。

《香港01》翻查租盤網站28Hse.com，網站上油麻地區昨日（28日）約有298個唐樓及單幢大廈租盤，其中有近兩成、58個租盤所寫實用面積在150平方呎或以下。而從照片中觀察，不少間隔長而窄，僅能擺放一張牀，且廚廁一體，估計多為劏房。另有不少租盤寫明是套房、分租或太空艙，亦有些寫明需與其他租客共用廚廁，恐增傳播風險。

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而網站上的深水埗租盤中，150平方呎或以下租盤，佔區內唐樓及單幢大廈租盤的比例較低，約一成左右。深水埗現時有400多個唐樓及單幢大廈租盤，當中就有47個150平方呎或以下的租盤。值得留意的是，深水埗租盤面積可細至僅30平方呎，該個位於青山道的租盤，是一個以單人房型式出租的「宿舍」，而租盤資料寫明，月租2,500元，包括水、電、Wi-Fi、管理費，需共用浴室、茶水間等。

120呎放兩張碌架牀 居住密度恐致傳播風險

另有不少租盤需共用房間，例如一個位於深水埗、鄰近太子地鐵的唐樓中有「男牀位」出租，需四人共住一間120平方呎房間。廣告上寫明，房內設兩張「碌架牀」，房內有公用雪櫃，微波爐及洗衣機等。

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劏房傳播風險並非近期才有人提出，疫情甫在港爆發，已有團體要求當局正視問題。除共用廚廁增加風險外，居住密度高而空氣不流通，亦容易導致傳播；而劏房本身住屋情況差，亦已討論了十多年，惟政府對上一次就劏房問題進行調查，已是五年之前。

劏房人均居住面積少於50平方呎 與乒乓球枱相約

根據《2016年中期人口統計》，全港有近21萬人，居住在約9.3萬個「分間樓宇單位」，人均居住面積僅56.5平方呎，遠低於同期全港人均居住面積的161.5平方呎。團體「全港關注劏房平台」2018的調查指出，劏房戶人均居住面積進一步減少至49.6平方呎，形容「僅與乒乓球枱相若」。而《長遠房屋策略》2020年周年進度報告中估計，包括住在分間單位、需與其他住戶共用單在內的「居住環境欠佳的住戶數目」約為12.2萬個。