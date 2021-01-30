新冠疫苗｜聶德權：疫苗注射計劃須半年　邀多個醫療機構協助

公務員事務局局長聶德權今日（30日）在商台節目表示，接種疫苗是控疫、恢復社會正常生活及經濟重要一環，正與BioNTech疫苗廠商緊密聯繫，期望首批BioNTech疫苗不會延遲，可於2月底到港，港府已邀醫院管理局各聯網、私家醫院、診所、大學或醫療機構，以及各政府部門合作，徵召醫護及公務員協助營運接種中心，方便在疫苗抵港時立即啟動接種計劃。

他又說，港府昨日已開設疫苗專題網站，方便市民獲得更多有關疫苗的資訊。他說正與安老及殘疾院舍接觸，細緻討論上門注射安排。