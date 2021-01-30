新冠疫苗｜聶德權：疫苗注射計劃須半年　邀多個醫療機構協助

撰文：鄧穎琳
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公務員事務局局長聶德權今日（30日）在商台節目表示，接種疫苗是控疫、恢復社會正常生活及經濟重要一環，正與BioNTech疫苗廠商緊密聯繫，期望首批BioNTech疫苗不會延遲，可於2月底到港，港府已邀醫院管理局各聯網、私家醫院、診所、大學或醫療機構，以及各政府部門合作，徵召醫護及公務員協助營運接種中心，方便在疫苗抵港時立即啟動接種計劃。
他又說，港府昨日已開設疫苗專題網站，方便市民獲得更多有關疫苗的資訊。他說正與安老及殘疾院舍接觸，細緻討論上門注射安排。
聶德權表示，已邀各政府部門徵召公務員協助，提供長期人手調配為接種中心提供行政支援，並邀醫療機構及組織協助注射。（資料圖片）
聶德權今日（30日）在商台節目《政經星期六》表示，預料注射計劃最少維持半年，局方已邀各部門徵召公務員協助，作較長期的人手調配，屆時18區的疫苗接種中心，均由醫護負責注射，當局已邀請醫管局各聯網、私家醫院、診所、大學或醫療機構及組織，協助營運接種中心；另需20至30名人員負責管理及行政支援工作，暫定人員會分兩更，朝八晚八提供服務。
▼1月29日 北角東發大廈解封情況▼
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未來仍會封區檢測 已發通知要求各部門動員人手隨時「落區」
港府一周內先後3次圍封區域做強制檢測，聶德權強調封檢有助控疫，透露未來仍會繼續採取類似行動，正檢視做法，並向各個政府部門發通知，要求短期內徵召同事，預先組織隊伍，隨時動員人手「落區」協助。