新冠肺炎｜盧偉國：舊樓天井衛生值得關注　港府應助三無大廈管理

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-30 12:33

不少舊式樓宇共用狹窄天井，工程界立法會議員盧偉國表示，不少舊樓的污水渠等公用設施設於四面圍封的天井位置，煙囪效應下空氣會垂直上升，存在公共衛生及播毒風險。他建議政府在「三無大廈」推行「聯廈聯管」，委聘物業管理公司跟進大廈衞生情況及維修保養，並鼓勵住戶參與樓宇管理事宜。

政府在紅磡劃出指定強檢區域，區內舊樓林立。（羅君豪攝）

工程界立法會議員盧偉國及測量師學會建築政策小組主席何鉅業，今日在港台節目《星期六問責》談及大廈播毒風險。



何鉅業指出，不少舊樓業權分散，缺乏良好管理，天井垃圾長期無人清理，且部分舊樓業主改裝喉管時無依循原有設計，甚至將廢水管及污水管接駁，致存在病毒傳播風險。他建議市民如對所住大廈有憂慮，在廚房、廁所聞到異味應關窗，並留意喉管有否破漏；而日常生活時將客廳及房間門窗打開，令室內有足夠通風。

佐敦廟街一帶的「廟街疫區」有不少舊樓，喉管是舊式漏斗型，廢水及糞水容易濺出。(張浩維攝)

促政府委聘物管跟進「三無大廈」

盧偉國則提醒新舊樓業主不應擅自改動渠管，並應定期保養污水渠，又建議政府在「三無大廈」推行「聯廈聯管」，委聘物業管理公司跟進大廈，並鼓勵住戶管理樓宇。