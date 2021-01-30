新冠肺炎｜按摩業界倡強制顧客用「安心出行」　爭取邊抗疫邊復工

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-30 17:39

疫情下，按摩院三度關閉合共近5個月。按摩業總會主席周鎮宇聯同過百名按摩師今天（30日）舉行記者會，爭取在農曆新年前復工，建議政府容許讓業界「邊抗疫邊工作」，渡過年關。 有按摩院老闆表示，目前已拖欠80萬元租金一個多月，亦有借出10萬元予員工過年。他指，與員工唇齒相依，會盡量幫助他們，但擔心會因欠租被業主逼遷，促政府盡快容許按摩院重開。

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過百名按摩師今天帶同象徵他們飯碗的生財工具「小工箱」，表示做足防疫措施，要求政府讓業界復工。

按摩業總會主席周鎮宇表示，因應疫情反覆，按摩院多次停業，但疫情爆發至今，未有任何確診個案與按摩院有關。他質疑，當局一刀切要求按摩院停業，是否能控制疫情，批評政府向他們「開刀 」。

東主欠租80萬元仍向員工借錢度難關 怕最終結業

周強經營的按摩院位於尖沙咀，3萬呎店舖，月租80萬元。周表示，目前已欠租一個多月，亦有員工向他借錢過年，他已借出10萬元予約12名員工。他稱，和員工唇齒相依，私下盡量幫助他們，惟自身難保。

周強說，新年期間，顧客會派利市給員工，對他們是重要收入。其按摩院營業近13年，曾經歷過沙士。他說，每天只做18個顧客生意也能捱過，未及現時停業情況嚴峻，不敢想像會否被逼遷。

按摩師哭求︰俾小小空間搵食

按摩師卜先生入行約20年，他坦言，今次疫情讓他感到絕望。卜指，許多接摩業從業員屬低下階層，開支很大，手停口停之下面臨壓力逼爆。他一度哽咽，表示向親友借了2萬多元，繳交其子女下學期的學費，望政府「俾小小空間搵食」。

在按摩院任職接待員的黎小姐形容，目前經濟狀況猶如「山泥傾瀉」，劏房租金每月6,500元，現欠業主兩個月租，積蓄見底只好回家吃飯投靠媽媽。她表示，遺憾要母親為她生計操心。她哭訴，業界只求復工繼續糊口，又指他們有手有腳可自食其力，不欲領取綜援。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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按摩業界願意強制顧客用「安心出行」換復業

業界早前提出13項防疫措施，包括客人須量度體溫和戴口罩、按摩員為客人服務時穿全套保護衣物等。周鎮宇重申，業界願意採取再多5項、更嚴謹措施，例如員工每14天做一次檢測，要求顧客安裝「安心岀行」應用程式，和進店前須掃描二維碼，一但出現確診個案會關閉14天等。他指，業界答應安排員工接種新冠肺炎疫苗。

周鎮宇預料，若農曆新年後未能復業，全港3,000間按摩院可能有一半會倒閉，求政府給業界「生路」，他透過批發及零售界立法會議員邵家輝向特首林鄭月娥遞信表達訴求。