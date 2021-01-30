封區檢測｜紅磡指定區放置大批鐵馬引封區猜測　商戶：最多瞓舖頭

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-30 18:00

本港疫情未明朗，政府早前先後三次「封區」實施強制檢測。有九龍城區議員指，紅磡「指定區域」附近放置一批鐵馬，引起封區猜測，期望政府可以盡早交代。 有區內街坊表示，不擔心封區，限制一至兩日強制檢測可接受。有居於港島的店舖職員指，圍封強制檢測會引起不便，但已做好心理準備，「最多喺舖頭瞓！」

世界殯儀館外有數十鐵馬，暫未知是否作封區之用。（胡家欣攝）

根據九龍城區議員任國棟社交平台專頁指，有街坊在昨日下午目睹，有兩架大貨車駛經紅磡「指定區域」附近，並有人放置數十鐵馬，位置包括近紅磡差館里家維邨停車場、寶來街仁孚車行、黃埔街行人天橋底及世界殯儀館。

任國棟接受查詢表示，曾就鐵馬用途向民政事務專員查詢，暫未獲回覆，亦未收到政府圍封紅磡「指定區域」通知。他指，一批鐵馬引起不少街坊揣測，思疑當局將會封區，雖然居民或商戶不欲圍封，但若政府採取行動，期盼盡早通知及完成，「半日就好，唔好玩兩日，工都唔使返。」

陳女士指，在「指定區域」內上班，目前已收工，明日亦休息，若今明兩日圍封強測，對其影響不大。（胡家欣攝）

街坊不擔心圍封一至兩日 料有被扣糧風險

居於紅磡「指定區域」外街坊陳女士表示，上周所住大廈有一宗確診個案，故一家四口兩日前已做檢測，結果呈陰性。她指，自己在「指定區域」內上班，目前已收工，明日亦休息，若今明兩日圍封強測，對其影響不大。她續指，家住差館里附近，若有機會被圍封，不太擔心糧食問題，平日已早有準備，「係老公擔心無工返。」

居於紅磡「指定區域」的林氏夫婦指，大廈未被納入強制檢測名單，暫毋須檢測。林太表示，不太擔心當局圍封該區，若限制一至兩日強制檢測尚可接受，家中亦備有即食麵，足以一家四口食用。不過，她指，若周末封區而未能上班，難免有機會被扣糧，「如果老闆扣糧都無辦法，細公司無得同佢嘈。」

紅磡「指定區域」附近放置鐵馬，引起封區揣測。（胡家欣攝）

居筲箕灣花店職員：預瞓舖頭

不願具名受訪、售賣祭祀品及鮮花店的職員表示，近日已自行做檢測，結果呈陰性，若當局圍封該區，認為引起不便，但為大眾健康設想，接受安排，「都無得反抗㗎啦。」居於港島筲箕灣的他指，不擔心政府突襲封區，「最多喺舖頭瞓」，並指店舖對面有麵包店及餐廳，不擔心缺糧問題，未有做任何過夜準備。他指，反而昨日多入一日貨量的鮮花，擔心封區後無花賣。

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