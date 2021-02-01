黃大仙祠新正頭限同時千人入場　須掃「安心出行」或拍八達通登記

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-01 22:29

本港第四波新冠肺炎疫情持續，嗇色園黃大仙祠宣布，為保障入祠善信安全，年三十晚將取消上頭炷香，99年來首度「封園」。 善信仍可於年初一起到園內參拜，不過須配合園方新設的防疫措施，包括人流管制、登記手續、嚴禁攜帶香燭及供品等。雖然新年期間不設供品區及跪拜區，但園方表示將於年初一至初七，向善信派發3枝「大仙香」。

▼年初一至十五進園拜神流程及離開路線▼

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善信須登記資料方可進園

嗇色園表示，是次防疫安排科技大學團隊提出建議，例如年初一至十五期間，善信進入黃大仙祠前必須接受登記，包括可選擇掃瞄「安心出行」二維碼、拍八達通卡並輸入電話號碼，或向職員登記姓名及電話號碼。

園內人數超1000人 將禁止進入

善信在登記後，職員將派發一張即日特許證，入祠時亦須量度體溫及戴上口罩，不可多於2人一組。此外，若祠內人數超過1,000人，則會顯示「紅燈」暫停讓善信進入。該人流統計系統將於正門大電視、嗇色園網站及Facebook專頁每小時更新顯示。

為了疏導人流，祠內亦將實施單向路線及人流管制，上香位置只有大殿平台，而三聖堂、盂香亭及麟閣將暫停開放，而大殿平台的香爐將由1行增至7行，每行放置多個香爐。

▼去年1.24年三十黃大仙祠頭炷香情況▼

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不設供品及跪拜區 香枝由園方提供

同時，祠內不設供品區及跪拜區，並嚴禁大束香枝、攜帶粗香、元寶蠟燭、生油及大型供品。而年初一至初七期間，嗇色園將向善信免費派發由源豐行提供的香枝，每人可獲3枝「大仙香」，並由工作人員點燃。

至於園內所有工作人員及道長將於年三十晚前48小時將接受病毒檢測，以確保善信安全。嗇色園監院李耀輝（義覺）道長及主席馬澤華均指，善信新年期間只須「空手進園」，「所有香唔使你點，以免點香嗰陣黐埋一齊，亦都唔好帶供品阻礙地方。」

▼黃夏蕙近年上頭炷香打扮▼

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另劃求籤區域

祠內亦將另劃區域作求籤區，分別設於新財神宮及三聖堂平台，每個求籤位置相隔1.5米，亦設有人數管制。若人數超出上限，將安排善信於盂香亭外排隊等候。而求籤區內所有跪墊會定時消毒，籤筒更使用納米固態銀離子防菌貼膜。

料年初一進場人次達5萬人

問到黃大仙祠外的香燭檔將如何安排，李耀耀強調嗇色園不參與商業性行為，「 出面唔係我哋生意，出面點賺錢同我哋本園無關，補償方面應該係向政府講。」

嗇色園行政總幹事冼碧珊預料，受疫情影響，進園人數應有所減少，但估計年初一當日將有5萬人次入園，因此呼籲善信避免人流高峰時間進場。「高峰期係10點朝早人比較多，假日嘅人流都比較多啲，」

▼黃大仙祠去年10月4日祠重開▼

黃大仙祠年初一至十四開放時間為朝7晚6

此外，黃大仙祠年三十的開放時間為，上午7時半至下午4時半；年初一至十四為早上7時半至下午6時；年十五為上午7時半至晚上9時。

而太歲元辰殿亦將於年三十及年初一暫停開放，於年初二重開，人數上限為100人。在整個正月期間（2月13日至3月12日），生肖屬牛、羊、狗、馬、龍的善信可憑身分證，免費入殿參拜。

香燭檔︰年初至今生意減半

黃大仙祠外的香燭檔，今日仍有不少善信購香，已傳承三代的溫綿興店員溫小姐表示，最初疫情爆發時，沒想到發展至今日的地步，「但我可以咁講，由年頭到年尾生意少咗一半。」至於嗇色園禁止善信攜帶香枝及供品，會否擔心生意減少，她則認為市民減少外出，已導致今年顧客數目已減少。

嗇色園應提早公布消息

溫坦言，嗇色園的措施影響未算嚴重，「一半一半啦」，亦難以估計新年的損失，認為對善信的影響更大。不過她透露，於一個月前已經訂貨，斥嗇色園應提早公布消息，讓她們盡早準備。至於年30晚會否休息，她表示現時寄人籬下，檔位由東華三院管理，視乎機構如何安排。

亦有檔主表示完全沒收到消息，指對嗇色園的安排感到無可奈何。但她表示，不會於新年期間休息，認為港人對信仰虔誠，會繼續前來拜神，「成年咁長都係靠新年嗰幾日搵食。」但她不敢估計新年生意的損失，斥政府防疫措施朝令夕改，亦沒有為檔主提供補貼。「唉，唔敢預計到時點，或者聽日可能佢又公布開返呢。」