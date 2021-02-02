封區檢測｜油麻地、尖沙咀、元朗及九龍城共1703人檢測　無人確診

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-02 08:37

政府於清晨6時30分至7時許，先後宣布油麻地、尖沙咀、元朗以及九龍城「受限區域」強制檢測行動完成，行動中，四區共約1,703人接受檢測，惟沒有發現任何確診個案。 政府指正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，會另行公布正式解封時間。

2月1日連封四區詳情

根據政府聲明，4個「受限區域」的強制檢測行動均於清晨完成，全部無人確診。各區情況如下︰



油麻地「受限區域」（即新填地街142-148號及眾坊街59A、59B、59C號，新填地街150-160號及永星里2A號）約260名人士接受檢測，政府派員到訪約160戶，當中50多戶沒人應門；

尖沙咀「受限區域」（即彌敦道80號金鑾大廈）約265名居民接受檢測，政府又派員到訪約60戶，約20戶沒人應門；

元朗「受限區域」（即元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓）約172名居民接受檢測，政府派員到訪約80戶，約14戶沒人應門；

九龍城「受限區域」（即紅磡馬頭圍道23-35號隆基大樓）約1,006名人士接受檢測，政府派員到訪約380戶，約37戶沒人應門。

油麻地眾坊街、新填地街、永星里封區檢測情況：

+ 4 + 4 + 4

政府表示，現時各「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經由指定出口離開。