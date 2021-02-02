UNIQLO朗豪坊分店爆疫　3員工參加聚會後確診　今共新增25宗

撰文： 陳淑霞 鍾妍 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-02 18:09

本地疫情未止，衞生署今日(2日)公布新增25宗確診，個案稍見回落，有一宗輸入個案，另源頭不明佔4宗，餘下為關連個案。初步確診有20多宗。

UNIQLO位於朗豪坊5樓的分店出現爆疫，3名曾參與一個有20多人出席的私人聚會的員工證實染疫，該聚會累計最少5人確診、1人初步確診。由於源頭未明，朗豪坊UNIQLO全體70多名店員均須接受檢測。三跑工程群組則新增5宗確診，另救世軍南山長者之家，再有一名職員染疫，全院均須送檢。

朗豪坊UNIQLO爆疫，3名曾參與私人聚會的員工證實確診，店舖已停業。(鍾妍攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，25名患者年齡介乎3個月歲至81歲，分13男、12女，當中4宗於臨時檢測中心發現。

本地個案方面，4宗屬無源頭個案，包括家庭主婦及文職人員，分別居於柴灣興華一邨美華樓、將軍澳富康花園9座、元朗塘頭埔村16號，以及屯門友愛邨愛暉樓。港府昨宣布降低大廈強制檢測門檻，全港大廈若新增1宗不明源頭個案，或大廈污水檢測呈陽性，換言之，上述4幢大廈須納入強制檢測。

UNIQLO中招員曾參加11人聚會 共6中染疫



關連個案方面，今新增兩宗與稍早個案相關，群組累計5至6宗，其中3人於朗豪坊UNIQLO返工，他們曾參與11人的私人聚會，暫源頭不明，未知是由工作地點或私人聚會造成傳播。

張竹君表示，1月14日後曾到該分店上班員工，須接受檢測，包括全職及兼職員工，緊密接觸者則已送檢。

下午所見，UNIQLO朗豪坊分店落閘沒有營業，門外貼上告示指有員工確診，停業3天門。門有有預防新冠肺炎告示，要求員工上班前要量度體溫、工作時帶上口罩、定期消毒及清潔商舖等。

▼2月1日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施至17日▼

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三跑工程再增5人確診

三跑工程群組則新增5宗確診，1人是工友，其中4人於檢測中心確診。有院友確診的救世軍南山長者之家，再有一名職員染疫，該職員曾照顧確診長者，並有前往另一層工作，故整間院舍須接受檢測。

輸入個案方面，則有1宗從比利時返港人士確診。另經化驗所分析，5宗早前確診個案帶有變種病毒基因，全部於機場檢測確診。