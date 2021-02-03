深水埗受限區居民6時多落樓「博一鋪」 趕考試　趕上班

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-03 12:13

政府昨晚（2日）於深水埗區設「受限區域」，收到短訊通知檢測結果為陰性的居民於今早（3日）6時許可以離開「受限區域」，區域於9時多陸續解封，10時完全解封。 有居民指昨日擔心無法準時上班，得知檢測結果呈陰性後，早上6時多「落嚟博一鋪，睇下放唔放」，幸好獲提早放行。亦有趕回校考試的學生表示，昨晚擔心封區令他無法準時回校，幸好今早收到結果後可以離開「受限區域」，與平日出門時間差不多。

政府昨晚（2日）採取突擊封區檢測行動，包括深水埗區介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈。「受限區域」於今早9時多陸續解封，至10時完全解封。解封後有身穿保護衣的職員清理地上垃圾，亦有洗街車清洗街道。

居民吳先生提到，昨日封區期間「唔知幾時上嚟叫我哋落去做檢測，冇確實時間」，但認為當局安排「都算好快捷」。（梁鵬威攝）

憂上班遲到提早落樓「博一鋪」 幸獲提早放行

居民吳先生提到，昨日封區期間「唔知幾時上嚟叫我哋落去做檢測，冇確實時間」，但認為當局安排「都算好快捷」。

政府目標於早上約7時半完成在深水埗的封區行動。吳先生透露，平日要8時半到北角上班，「預咗會遲啲返，同咗老闆講」，不過得知自己檢測結果呈陰性，故6時多「落嚟博一鋪，睇下放唔放」，幸好獲提早放行。他又覺得封區檢測有必要，「做咗之後安心啲 」。

持陰性結果即可離開 居民：返工「唔遲啱啱好」

同樣居受限區域、獲提早放行的陳女士指，「（安排）好好又有埋食物」，正打算上班的她亦表示時間「唔遲啱啱好」，由職員核對身分證及陰性結果短訊即可離開。她又指，該區大廈衛生環境惡劣，「而家咁樣（檢測）全民安全啲」。

容先生指因結果遲遲未有，7時多才出門已經遲到，無可奈何下只好乘的士上班。（梁鵬威攝）

檢測結果遲遲未收到 容先生：被迫搭的士返工

於秀茂坪街市雞檔工作、居「受限區域」內劏房的容先生指，日常七時前要回到檔口，今早6時多落樓打算上班，惟一直未收到呈陰性的短訊結果，「睇咗幾次仲未有結果」，至7時多方收到短訊。他認為，檢測流程快，能夠接受，「但問題結果（遲收到）令人朝早返唔到工」。他無奈道，現在出門已經遲到，加上到秀茂坪的車程需時一小時，無可奈何下只好乘的士上班，

學生趕回校考試 謝同學：尋晚好擔心

除了「趕上班」，亦都有學生「趕返學」。謝同學指，今早8時多要回校考試，昨晚擔心封區令他無法準時回校，但亦相信當局的安排，故未有特別通知老師，幸好今早收到結果後可以離開「受限區域」，出門時間與平日差不多。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼