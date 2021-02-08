疫下任保良局主席何超鳳認籌款遇困難：卸任後會繼續做義工

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-08 08:00

保良局主席一職本就工作繁重，包括參與許多傳統籌募活動例如賣旗、慈善步行及慈善盆菜宴等，然而疫情之下，所有事情變得不一樣。何超鳯於去年接棒擔任保良局董事會主席，一年過去卸任之時，她坦言過得並不容易，籌款也相較往年更有難度；由接任至今疫情都反覆持續，很多恆常的服務、接觸受眾的方式都不能繼續，惟有想辦法靈活應變，採取不同方式關愛社會。 何超鳯受父親何鴻燊熱衷慈善耳濡目染影響，12年前加入保良局，她說時至今日覺得自己的眼界開闊了許多。即將卸任主席的何超鳳說自己未來仍是保良局的一份子，「卸任之後都會返來做義工。」

何超鳳為良局顧卞裘莉長者日間護理中心的老人製作軟食。（袁澍攝）

何超鳳於2020年接棒馬清楠，擔任保良局董事會主席，然而這一年過得挑戰重重，她承認受疫情衝擊，籌款也受到影響，許多傳統籌募活動例如賣旗、慈善步行及慈善盆菜宴等都未能如往般實體進行，需要更倚賴線上平台進行，例如慈善步行改為線上形式舉行，盆菜宴就改為外賣盆菜券等。

曾助社署照顧未年成緊密接觸者

疫情反覆，保良局諸多恆常的服務都無法進行，也讓何超鳳及保良局的員工們頭痛。何超鳳說，面對這些突如其來的情況，同事們的回應是靈活應變，利用科技手段，維持一定的服務，包括為院舍家屬提供視像探訪安排，去年年中流動中醫診所提供四個月的義診服務等。而因為疫情特別推出的服務亦不少，包括因為疫情受社署委託、照顧因成人染疫而無人照顧的未成年緊密接觸者，及利用社署及賽馬會資助為基層提供短期、緊急的服務援助等等。

何超鳳指，疫情下一年遇到了不少的挑戰，許多恆常的活動無法進行，只能靈活應變。（袁澍攝）

疫下一年籌善款困難 靈活應對助基層

疫情中令她最牽掛的，是基層家庭。何超鳳指，希望社會大眾不要忘記，他們才是最有急切需要的一群。而保良局方面亦推出「關愛無限 ‧ 共跨疫境」扶弱計劃，及為低收入、失業及基層兒童提供食物包、熱餐、營養包及禦寒衣物，至今籌得的善款已可惠及超過10萬人次。另外，保良局何鴻燊博士紀念基金—學生支援計劃也為不少基層的學生提供了上網設備。

即將卸任主席，何超鳳說自己不會不捨，因為永遠覺得自己是保良局的一份子，之後也會回來做義工幫助他人。（袁澍攝）

探訪獨居老人感慨多 卸任無不捨：會回來做義工

父親何鴻燊本就熱衷慈善，何超鳳說受家人耳濡目染也希望能多做善事幫到有需要的人。回顧12年前她進入保良局，她說當時對保良局的理解相當平面，如今回首，何超鳳覺得自己眼界大開。同時擔任主席的這一年裡，她亦多次探訪獨居老人，令她印象深刻的是，曾有位老人像招呼家中晚輩一樣，讓她取讀自己的書籍，豈料她在書中發現許多道理與家中長輩的教誨十分類似，令她相當感慨。

卸任在即，問及是否對保良局有不捨，何超鳳說覺得自已永遠都是保良局的成員之一，未來還是會回來做義工幫助他人。